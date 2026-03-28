Ціни на продукти в Україні: чого очікувати та чи не буде дефіциту

20% української ріллі, а це майже 6 мільйонів гектарів, наразі перебувають під тимчасовою окупацією. Попри це, Україна залишається світовим аграрним гравцем. Весняно-польові роботи вже стартували, але цьогоріч фермери стикаються з подвійним викликом: аномальними паводками та стрімким здорожчанням ресурсів.

Чи вистачить країні врожаю та за якою ціною він дістанеться, з’ясовувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Що кажуть фермери Черкащини про посівну

У господарстві фермера Олександра Ситника на Черкащині цьогорічна посівна почалася з рятувальної операції. Через прорив дамби річка Тясмин вийшла з берегів, затопивши 150 гектарів орендованих земель. Там, де мала рости кукурудза, тепер плавають лебеді, а трактори загрузають у багнюці так, що їх доводиться витягати по два дні.

Олександр Ситник, фермер: «Якщо вода не піде до середини травня, ми просто не встигнемо засіяти ці площі. Пізні терміни — це автоматично мінус 30–40% урожаю. Це величезні збитки ще до початку основних робіт».

Скільки коштує посівна-2026

В Інституті аграрної економіки підрахували, що цьогоріч виробництво всього врожаю обійдеться Україні у запаморочливі 600–650 млрд грн. Сама лише посівна здорожчала на 10–12% порівняно з минулим роком.

Витрати на польові роботи (прогноз)

Насіння: 50 млрд грн (+10%)

Пальне: 30 млрд грн (+12%)

Мінеральні добрива: 60–65 млрд грн (+15%)

Засоби захисту: 25 млрд грн (+8%)

На ціни тисне не лише внутрішня інфляція, а й нестабільність на Близькому Сході, що провокує щоденне зростання вартості пального. На один гектар фермер витрачає до 200 літрів дизеля (від оранки до збирання), і за нинішніх цін це стає справжнім шоком для агробізнесу.

Державна підтримка: кредити замість субсидій

В Уряді визнають, що не можуть впливати на світові ціни на нафту, але запевняють: фізичного дефіциту пального у квітні не буде — контракти підписані. Для тих, хто не має обігових коштів, продовжили програму пільгового кредитування.

Тарас Висоцький, заступник міністра: «Уряд продовжив дію пільгових кредитів „5-7-9“ на посівну до 31 березня 2027 року. Агровиробники можуть отримати до 90 млн грн, які можна використовувати зокрема і на закупівлю пального та добрив».

Чи буде дефіцит?

Попри всі труднощі, науковці дають оптимістичні прогнози щодо врожаю:

Зернові: близько 60 млн тонн.

Олійні культури: близько 20 млн тонн.

Більшість цього збіжжя традиційно піде на експорт. Головне побоювання фермерів тепер — чи вдасться «відбити» витрати, адже закупівельні ціни на міжнародному ринку залишаються низькими, а собівартість українського зерна росте щодня.

Попри «золоту» ціну пального та затоплені поля, аграрії обіцяють: Україна буде з хлібом. Поки на одних ділянках ще стоїть вода, на інших уже повним ходом підживлюють озимину.

