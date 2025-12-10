Ціни на житло у 2026-му: рієлтор попередив, де квартири подорожчають найбільше

Скільки коштує квартира в Україні / © iStock

Рієлтор Олександр Бойко прогнозує помірне, але стабільне зростання цін на нерухомість у 2026 році. За його словами, на первинному ринку Києва очікується зростання на рівні 8-15%.

Про це експерт з нерухомості розповів у коментарі сайту ТСН.ua. Він каже, що це не буде стрибкоподібним підвищенням.

«Чому саме такі цифри? Тому що ринок поступово стабілізується та адаптується до нових реалій, але всі структурні фактори, про які я говорив вище, нікуди не зникнуть. Більше того, вони продовжуватимуть чинити тиск на ціноутворення», — пояснює експерт.

Він звертає увагу на важливий момент для потенційних покупців: якщо девелопер починає знижувати ціни на квадратний метр, це часто свідчить про фінансові проблеми компанії, а не про вигідну пропозицію.

«Серйозні забудовники, які впевнені у власній спроможності завершити проєкт та виконати всі зобов’язання перед інвесторами, продовжуватимуть підвищувати ціни відповідно до ринкових реалій», — каже Олександр Бойко.

Щодо орендного сегменту, за словами рієлтора, у 2026 році очікується повернення до зростання на 5-10%. Це буде пов’язано зі стабілізацією економічної ситуації та відновленням ділової активності в столиці.

