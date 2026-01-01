ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
34
2 хв

Ціни в січні: що здорожчає після свят, а на чому можна буде зекономити — прогноз експертів

Економісти спрогнозували вартість продуктів, пального та ліків у січні 2026 року.

Олександр Панченко, Марія Бойко
Ціни в Україні

Ціни в Україні / © Pixabay

Після новорічного ажіотажу українців традиційно цікавить: що буде з цінами в магазинах. Думки економістів щодо січневої інфляції розійшлися — від оптимістичних 0,5% до більш тривожних 1,5%.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.

Сценарій №1: спокійний січень

Економіст Олег Пендзин вважає, що інфляція буде мінімальною (близько 0,5%). Головний стримуючий фактор — різке падіння попиту. Після свят у людей стає менше грошей, що змушує торгівлю тримати ціни.

Що не має подорожчати:

  • Продукти короткого зберігання: молоко, йогурти, свіже м’ясо, жива риба.

  • Імпортна городина: огірки, помідори та перець (ціни на них і так пікові, дорожчати нікуди).

  • Цитрусові та яйця: пропозиція на ринку наразі достатня.

Що додасть у ціні:

  • Овочі та яблука: фермери без теплих сховищ уже розпродали запаси, тепер працюють професійні склади, де витрати на зберігання вищі.

  • Хліб: через поступове зростання собівартості виробництва.

Сценарій №2: інфляційний стрибок

Аналітик Андрій Шевчишин більш скептичний і очікує прискорення інфляції до 1,5%. На його думку, стабільність продуктів перекриють інші потужні фактори.

Головні драйвери зростання цін:

  1. Більше грошей у населення: З 1 січня зростають мінімальні зарплати та пенсії, підвищуються оклади бюджетників. Це стимулює бізнес піднімати цінники.

  2. Податковий тиск: Щорічне планове підвищення акцизів на алкоголь, тютюн та пальне миттєво відобразиться на роздрібній вартості.

  3. «Генераторна націнка»: Через перебої зі світлом бізнес закладає витрати на пальне для генераторів у вартість товарів (це додає ще близько 0,1–0,2% до загальної інфляції).

34
