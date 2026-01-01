- Дата публікації
Ціни в січні: що здорожчає після свят, а на чому можна буде зекономити — прогноз експертів
Економісти спрогнозували вартість продуктів, пального та ліків у січні 2026 року.
Після новорічного ажіотажу українців традиційно цікавить: що буде з цінами в магазинах. Думки економістів щодо січневої інфляції розійшлися — від оптимістичних 0,5% до більш тривожних 1,5%.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.
Сценарій №1: спокійний січень
Економіст Олег Пендзин вважає, що інфляція буде мінімальною (близько 0,5%). Головний стримуючий фактор — різке падіння попиту. Після свят у людей стає менше грошей, що змушує торгівлю тримати ціни.
Що не має подорожчати:
Продукти короткого зберігання: молоко, йогурти, свіже м’ясо, жива риба.
Імпортна городина: огірки, помідори та перець (ціни на них і так пікові, дорожчати нікуди).
Цитрусові та яйця: пропозиція на ринку наразі достатня.
Що додасть у ціні:
Овочі та яблука: фермери без теплих сховищ уже розпродали запаси, тепер працюють професійні склади, де витрати на зберігання вищі.
Хліб: через поступове зростання собівартості виробництва.
Сценарій №2: інфляційний стрибок
Аналітик Андрій Шевчишин більш скептичний і очікує прискорення інфляції до 1,5%. На його думку, стабільність продуктів перекриють інші потужні фактори.
Головні драйвери зростання цін:
Більше грошей у населення: З 1 січня зростають мінімальні зарплати та пенсії, підвищуються оклади бюджетників. Це стимулює бізнес піднімати цінники.
Податковий тиск: Щорічне планове підвищення акцизів на алкоголь, тютюн та пальне миттєво відобразиться на роздрібній вартості.
«Генераторна націнка»: Через перебої зі світлом бізнес закладає витрати на пальне для генераторів у вартість товарів (це додає ще близько 0,1–0,2% до загальної інфляції).