Ціни в січні: що здорожчає після свят, а на чому можна буде зекономити — прогноз експертів

Після новорічного ажіотажу українців традиційно цікавить: що буде з цінами в магазинах. Думки економістів щодо січневої інфляції розійшлися — від оптимістичних 0,5% до більш тривожних 1,5%.

Сценарій №1: спокійний січень

Економіст Олег Пендзин вважає, що інфляція буде мінімальною (близько 0,5%). Головний стримуючий фактор — різке падіння попиту. Після свят у людей стає менше грошей, що змушує торгівлю тримати ціни.

Що не має подорожчати:

Продукти короткого зберігання: молоко, йогурти, свіже м’ясо, жива риба.

Імпортна городина: огірки, помідори та перець (ціни на них і так пікові, дорожчати нікуди).

Цитрусові та яйця: пропозиція на ринку наразі достатня.

Що додасть у ціні:

Овочі та яблука: фермери без теплих сховищ уже розпродали запаси, тепер працюють професійні склади, де витрати на зберігання вищі.

Хліб: через поступове зростання собівартості виробництва.

Сценарій №2: інфляційний стрибок

Аналітик Андрій Шевчишин більш скептичний і очікує прискорення інфляції до 1,5%. На його думку, стабільність продуктів перекриють інші потужні фактори.

Головні драйвери зростання цін:

