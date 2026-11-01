Ціни в Україні і долар готують сюрприз: економісти ошелешили, чого очікувати у листопаді 2026

Економісти озвучили прогноз на листопад / © ТСН.ua

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Українська економіка входить у листопад під знаком адаптації до складних передзимових умов. На тлі загрози блекаутів та інфляційного тиску питання фінансового виживання стає головним.

Наші експерти: фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фахівець з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

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Зарплати: парадокс ринку

Експерти вважають, що зростання середньої зарплати у листопаді практично зупиниться. Головний чинник — ускладнення економічної ситуації через посилення ворожих обстрілів, збільшення у бізнесу витрат на логістику, пальне для бензогенераторів під час блекаутів, зниження споживчого попиту на продукцію не першої необхідності.

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За останніми офіційними даними Держслужби статистики, середня зарплата у вересні становить 33153 грн. Це на 1261 грн або на 4% більше, ніж у серпні.

«Зростання вище очікувань, не виключено, що вплинула зміна правил бронювання та підвищення виплат у критичних галузях (енергетика тощо), — говорить Андрій Шевчишин. — Номінальна середня зарплата збільшилась на 24,5% рік до року, реальна, з урахуванням інфляції — на 14,5%. Найбільший приріст у вересні до серпня: освіта +28% (до 24457 грн), машинобудування (читай ВПК) +20% (38925 грн), нафтопереробка +9,7% (42801 грн), транспорт +9,1% (29914 грн). Є падіння у сфері держуправління й оборони на 8,2% (до 37705 грн)».

За оцінкою Андрія Шевчишина, середня заплата у жовтні може бути на рівні 33250 грн, у листопаді вона зміниться у межах статистичної похибки (близько 300 грн у бік збільшення або зменшення).

Андрій Забловський зауважив, що маємо парадокс ринку: зростання зарплат відбувається не через економічний підйом, а завдяки адміністративним чинникам: це необхідність бізнесу утримувати людей через бронювання (нижній поріг легальної зарплати-брутто становить 25941 грн, три мінзарплати) та цільові дотації Кабміну для вчителів і соцпрацівників.

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«Середні зарплати у листопаді знизяться порівняно з вереснем і жовтнем, але не набагато, в межах 1%. Тобто, якщо брати до уваги дані Держстату, вони залишаться на рівні 33000 грн», — конкретизував Андрій Забловський.

Пенсії: «замерзнуть», але не у всіх

Листопад, без сумніву, збільшить видатки пенсіонерів: подорожчають продукти, ліки, з початком опалювального сезону зросте оплата комунальних послуг. А от з підвищенням доходів ситуація гірша: вони залишаться без змін практично у всіх 10 мільйонів тих, хто отримує пенсії.

Як і раніше, у листопаді діють два чинники. Перший — згідно з законом, пенсіонерам, які досягли певного віку, автоматично почнуть нараховувати щомісячні доплати: від 70 до 74 років — 300 грн, від 75 до 79 років — 456 грн, від 80 років — 570 грн. Головна умова — загальний розмір пенсії не має перевищувати 10340 грн.

Другий — непрацюючі пенсіонери, яким у жовтні виповниться 65 років, за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) мають право на пенсію у розмірі не менше 4213 грн. Якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде. Вона також нарахується автоматично.

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Ще одна категорія пенсіонерів: одинокі люди, котрим у листопаді виповниться 80 років, можуть отримати надбавку на догляд у розмірі 1038 грн. Але ця надбавка не нараховується автоматично, щоб її добитися, треба походити по інстанціях. На гарячій лінії ПФУ нам пояснили всі нюанси.

Надбавка на догляд призначається особам від 80 років, які проживають самостійно, потребують постійного стороннього догляду за станом здоров’я та отримують пенсію за віком (не за інвалідністю). Розмір становить 40% від прожмінімуму для непрацездатних осіб. На сьогодні це 1038 грн.

Одинокими вважаються пенсіонери, які зареєстровані лише одні у квартирі або приватному будинку. Вони можуть мати непрацездатних дітей (пенсіонерів, осіб з інвалідністю), котрі проживають окремо, в цьому випадку право на надбавку зберігається.

Перший крок: отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Другий крок: отримати довідку про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні (у ЦНАП чи через Дію) або витяг з реєстру територіальної громади (у сільській чи селищній раді).

Третій крок: подати заяву до офісу ПФУ. Окрім вказаних документів, потрібен паспорт та ідентифікаційний код.

Інфляція: Зростання цін уповільниться

Експерти вважають, що інфляція у листопаді сповільниться, але залишиться високою.

Андрій Шевчишин пояснив, які чинники стримають зростання цін, а які прискорять.

«Інфляційний шок вересня вже врахований, зокрема у логістиці, ринок адаптувався до того, що товари тепер перевозяться довше і перевезення коштує дорожче, — аналізує Андрій Шевчишин. — Якщо у вересні ми побачили найвищу у цьому році інфляцію — 2,1% до серпня, то у жовтні вона сповільниться до 1,5% (офіційні дані за жовтень будуть після 7 листопада — Авт.), а у листопаді становитиме не більше 1,2%. Пришвидшуватимуть інфляцію три чинники: дорожчий продуктовий кошик, зростання на 5–10% послуг на інтернет і мобільний зв’язок через знищення дата-центрів, нарешті подорожчання побутових послуг, на вартість яких впливатиме зростання цін на пальне і „генераторна націнка“.

Андрій Забловський назвав вищі показники інфляції: у жовтні близько 2%, у листопаді до 1,5%. Та, за його словами, це умовні середньостатистичні показники. По факту продовольча інфляція буде на рівні 3–5% за рахунок зростання цін на молокопродукти, яйця, хліб, м’ясо та рибу.

Курс валют: готуємося до 46 грн за долар і вище

Експерти зазначили, що під кінець жовтня НБУ провів давно прогнозовану контрольовану девальвацію гривні. Тепер її курс знаходиться у вищому коридорі, між 45,5 і 46 грн/долар, і регулятор буде його утримувати.

«Новий рівень курсу у листопаді на міжбанківському ринку — 45,10–46 грн/долар, готівковий у межах 45,5–46,5 грн/долар, наразі він перетнув 46,10 грн у продажу, — аналізує Андрій Шевчишин. — Це базовий сценарій, але при погіршенні економічної ситуації не виключаю, що Нацбанк рухатиме курс вище 46 грн/долар. Статистично, починаючи з 2000 року, було лише п’ять років, коли у листопаді курс гривні зміцнювався».

За оцінкою Андрія Забловського, у листопаді ситуація на валютному ринку України підпорядковуватиметься тренду планового та контрольованого послаблення гривні.

«Наприкінці жовтня офіційний курс НБУ, міжбанківський та готівковий ринок встановили нові історичні максимуми, перетнувши позначку 45,60–46 грн/долар. Однак стрімкого неконтрольованого злету до 50 грн/долар у листопаді не відбудеться, бо Нацбанк контролює міжбанк за допомогою щотижневих інтервенцій. За моїм прогнозом, очікуваний валютний коридор у листопаді — 45,5–46 грн/долар», — вважає Андрій Забловський.

Ціни на пальне: дорогий дизель, стабільний бензин, непередбачуваний газ

Геннадій Рябцев не прогнозує зниження цін на пальне у листопаді, бо нафта продовжує дорожчати, а гривня дешевшати.

«Не варто нагадувати, що Україна імпортує майже 100% нафтопродуктів, тому вплив дорогого долара на ціни на стелах у листопаді посилиться, — аналізує Геннадій Рябцев. — Однак вартість пального зростатиме по-різному. Дизель перейшов рубіж 100 грн/л, і ця тенденція продовжиться, бо його у світі не вистачає через війну США та Ірану. У преміальних мережах можна очікувати зростання до 115–120 грн/л ДП. Економічних підстав для значного подорожчання бензину я наразі не бачу, у листопаді ціна може зрости на 1–2 грн за рахунок подорожчання долара. З газом ситуація складніша: почався опалювальний сезон, а один з наших головних постачальників газу — Польща — масово використовує скраплений газ для обігріву будинків. Тобто у листопаді пропозиція газу для України піде вниз, а ціна вгору. Але почне діяти економічний обмежувач попиту: автогаз стає невигідним коли його вартість досягає 65% вартості бензину, бо витрати газу більші. Якщо, наприклад, літр бензину коштує 90 грн, то при ціні газу 60 грн/л заправляти ним авто вже недоцільно».

За інформацією моніторингових структур ринку пального, на кінець жовтня роздрібні ціни на бензин А-95 коливались від 85 до 95,90 грн/л, на дизельне пальне — від 99,80 до 108 грн/л, на автогаз — від 50,99 до 59,90 грн/л. Середні ціни на пальне в Україні наразі становлять: бензин А-95 — 90,09 грн/л (+0,84 грн/л за місяць), дизель — 104,27 грн/л (+5,85 грн/л), автогаз — 57,17 грн/л (+13,25 грн/л).

Висновки

Листопад стане місяцем жорсткої економії. Двозначна інфляція (до 12% з початку року) та повзуча девальвація гривні суттєво підірвуть купівельну спроможність українців. На тлі загрози тривалих блекаутів та зростання витрат бізнесу на генератори доведеться перейти в режим скорочення витрат.

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