ТСН – 25 років: як створюється магія телевізійних новин

1 січня 2022-го "Телевізійній службі новин" на телеканалі "1+1" виповнилося чверть століття.

Перший ефір 1997-го провела ведуча Алла Мазур, як і рівно через 25 років.

"25 років - ТСН! Знаєте, кажу 25 років, і не вкладається в голові - що ця дата і про мене також. Бо було так цікаво, що схоже на мить. Ми спробували відновити, як виходили в ефір 1 січня 97 року. Закулісся я згадувала по крихтах. Банер тоді був високою технологією - ми просто роздрукували початковий кадр заставки, і саме з таким тлом працювали перші тижні. Стіл і телефон стаціонарний (ми довго шукали схожий). І саме зелений, який був тоді для зв'язку студії та апаратної. Ну, а ось ця деталь - вже точно унікальна! Той самий жакет, в якому і з'явилась я в першому випуску ТСН. Він встиг побувати навіть музейним експонатом", - розповіла в студії Алла Мазур.

Постійно оновлюється, удосконалюється студія ТСН. Зараз навіть підлога крутиться. І загалом стільки можливостей, що може мінятися просто на очах.

"Тут може піти сніг. Ми можемо для вас виростити ялинки, прикрасити їх, запросити до студії оленів Санти, створити святковий настрій і навіть отримати подарунки! 25 років тому про таке ми навіть не мріяли і не уявляли. А нині наші молоді журналісти - покоління, яке народилося, коли вже був Інтернет і мобільний зв'язок, дивуються лише тому, як ми могли без усього цього працювати! Як могли робити новини? Отже з чого ми починали? Наша Олена Гущик - майже ровесниця ТСН - розпитала тих, хто працює тут від першого дня", - зазначила Алла Мазур.

25 років ТСН: як змінювалася Телевізійна служба новин

СТАРОЖИЛИ

25 років тому Інтернет не був доступний масово українцям. Він був, але соцмереж не було, сайтів не було. Шукати героїв і домовлятися за знімання, якщо додзвонитеся, хіба через стаціонарний телефон, згадує журналіст Олександр Загородний. А от що там із журналістом на зніманні, і чи встигне він привезти сюжет на випуск - на те були рація у водія, таксофон або пейджер.

"Повідомлення відправити було неможливо. Ти міг його прочитати. Зима – січень місяць. Вечір, мороз підтискає за 20. Дивлюся: "Передзвони". Віка – наш адміністратор. З сьомого поверху збіг. Мороз, холодно – добігаю за кілометр до таксофону. А Віка сміється й каже: "Загородний, у тебе завтра немає знімань!", - згадує журналіст.

На початку 2000-х у журналістів з'явилися мобільні телефони, а замість касет - картки.

Камери, які були в ТСН у 97-му - на той момент були чи не найсучасніші на українському телебаченні, згадує оператор Іван Павлович. Нині - вони вже експонати "Музею новин". Камера з акумулятором важила до 12 кг, а ще штатив до 10 кг. У сумці – додатковий акумулятор.

Нині начитка сюжетів відбувається завдяки комп'ютерній техніці та різним програмам, де можна змонтувати що завгодно. Колись такої можливості не було. Лінійний монтаж - начитуєш з першого разу, чекаєш, поки приклеять шматок інтерв'ю, і тільки тоді продовжуєш читати.

"Ти касету змонтував і якщо це просто зараз в ефірі – треба донести, а донести - це три коридори, сходи. Мінімум метрів 100 бігали", - згадує режисер монтажу ТСН від 1997 року Олег Байда.

Бачити події в прямому ефірі - на початку 2000-х у ТСН з'явилися ПТС - пересувні телевізійні станції. Зараз ПТС ТСН можна зустріти чи не в кожному регіоні України. Вони незмінно виїжджають на найгучніші події країни, а цього літа разом зі спецпроєктом ТСН подорожували всією Україною.

А що було до ПТС? Перегін відео - дороге задоволення - через кабель, який замовляли заздалегідь на телевежі. Навіть з регіонів на касетах сюжети передавали потягом.

Зараз, аби вийти у прямий ефір, немає необхідності бігти до телевежі, довго шукати місце для великих машин ПТС, ба більше - навіть невеликий ранець з Інтернетом в оператора уже витісняє телефон. На мобільнику - і камера, і диктофон, і нотатник, де писати сюжети, і навіть програми монтажу. Але ж ТСН - це не тільки про технології.

ГЕРОЇ ТСН

Скільки українців були героями ТСН за 25 років - важко і порахувати! Історії, думки, коментарі і навіть просто ті, кого зустріли на вулиці - це щонайменше 15 людей щодня!

Люди перестають боятися телекамери. Бо колись покликали ТСН допомогти із порваними трубами, а коли приїхала знімальна група, на вулицю не вийшов жоден мешканець будинку. Лише одна бабуся висунулася з вікна і поскаржилася.

Журналістка Олександра Мітіна знайшла тих людей, які не побоялися розказати про своє особисте ще в 97-му.

Хвилина слави, часи, коли потрапити в телевізор було мрією. За дуже приблизними підрахунками, частиною ТСН за ці 25 років стали понад 200 тисяч людей - стільки для порівняння мешкає в Івано-Франківську.

Юрій Вусень бачить уперше сюжет 25-річної давнини. Чверть сторіччя тому під час випуску ТСН вдома була лише донька. Інтернету, щоб подивитися у повторі, тоді не було. Те, як столичний вчитель не злякався й розповів, як пів року відкладав на штани, почула вся країна. Згадує, вже разом із колегами, які сюжет бачили, продовжили підрахунки.

Прем’єр національної опери Віктор Іщук розтягується перед початком балету Кармен. Саме його він танцював, коли вперше побачив камеру ТСН. Разом із партнерами по балету він дивиться на свої перші па. Відтоді Віктор об'їздив увесь світ і тисячі разів виходив на великі сцени. Ювілей ТСН збігся з новим етапом кар'єри - він готує свій перший спектакль як постановник.