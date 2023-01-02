ТСН показала те, що залишилось за кадром новорічного випуску телемарафону

В ефірі глядачі побачили першу зустріч після 10-ти місяців розлуки і перші обійми після 10-ти місяців в онлайні, і перше "Так", яке водночас і найголовніше "Так" у житті.

Щороку в передноворічний вечір команда Телевізійної служби організовує особливий ефір, для людей, які були героями сюжетів упродовж цілого року, влаштовує сюрпризи. Не зрадити традиції вдалося і цьогоріч, хоча ворог ледь не зіпсував всі плани.

В ефірі глядачі побачили першу зустріч після 10-ти місяців розлуки і перші обійми після 10-ти місяців в онлайні, і перше "Так", яке водночас і найголовніше "Так" у житті. Але за дві години до початку ефіру ніхто не знав, чи вдасться втілити всі задуми. Повітряна тривога, ракетна атака на столицю і студія просто неба була під загрозою просто не розгорнутись, та щойно прозвучав відбій, підготовка тривала в надшвидкому темпі.

Потроху на місце з’їжджалися і гості - першими стали школярі, учні вчительки математики - Юлії Баланюк. Саме тієї, яку зняли перехожі, коли вона проводила урок посеред парковки супермаркету. Головне завдання було не зустріти викладачку до початку ефіру, щоб не зіпсувати сюрприз.

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Юлія Дмитрівна в цей час уже чекала на запрошення до ефіру й навіть не здогадувалась, що на неї чекає. Своїх учнів вона бачила тільки через екран монітора. Емоції під час зустрічі всіх переповнюють.

Для кожного гостя телевізійники вигадали свою легенду. Пані Дарина з трьома дітьми була авто і гадки немає, що буквально за сотню метрів від неї - в іншому авто, сидить її чоловік Володимир, військовий прикордонного загону. Вони не бачилися від початку війни. Тож зустріч просто в прямому ефірі була дуже чуттєвою.

Зустрітися вдалося й іще одній родині. Дружина та син Олександра Петлінського - світового рекордсмена зі знищення броньованої техніки з “Джавеліна” - очікували побачити чоловіка й тата через відеозв'язок, а він прийшов до них просто у студію, в ефір, який проводила Алла Мазур.

ТСН допомогла родинам цього вечора не лише зустрітися, а й об'єднатися. Василь і Марія знайомі вже 11 років - він парамедик, вона теж лікарка. За легендою, хлопця запросили на ефір, а дівчина прийшла його підтримати, а натомість почула: “Чи згодна ти прожити все життя зі мною ? Та чи дозволиш мені, зробити тебе найщасливішою жінкою у світі?”, на що вона відповіла “Так”.

Коли вже студійні камери вимикаються, вони продовжують міцно триматися за руки, ховаються за кульками і цілуються. Цей новий рік вони зустрінуть удвох і тепер уже в новому статусі.

“Я не здогадувалася, серйозно. Я хотіла взагалі відмовитись спочатку і не йти, але він каже, ну підтримай мене, ну постій там. Ну, думаю добре, скажу щось. Ти божевільний”, - каже про пережиті емоції дівчина.

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