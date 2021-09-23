ТСН покаже спецрепортаж до річниці авіакатастрофи АН-26 під Чугуєвом

24 вересня у вечірньому випуску ТСН о 19:30 покажуть спецрепортаж, присвячений минулорічній катастрофі військового літака АН-26 Ш, у якій загинули 19 курсантів та 7 офіцерів - члени екіпажу. Журналісти ТСН розкажуть нові подробиці слідства та оприлюднять ексклюзивні інтерв’ю з родичами й колегами загиблих.

ТСН першими серед українських ЗМІ побачила уламки літака та дізналася актуальну інформацію щодо підозрюваних у справі. Під час ефіру вперше буде озвучена справжня причина, чому єдиний курсант, котрий вижив у авіакатастрофі, 21-річний В’ячеслав Золочевський, більше ніколи не зможе літати.

Авторка репортажу, спецкореспондентка ТСН Алла Хоцянівська побувала у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба - єдиному в Україні учбовому закладі, де навчають військових пілотів та штурманів. Журналістка на власні очі побачила на чому будуть літати курсанти, які цьогоріч вступили до ВИШу та мріють бути військовими льотчиками.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуїв розбився літак Ан-26Ш Повітряних сил Збройних сил України. Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Загинули 26 людей: 19 курсантів та 7 офіцерів, члени екіпажу. Вижив один курсант.

Дивіться спецрепортаж ТСН про авіакатастрофу АН-26 під Чугуєвом вже 24 вересня у вечірньому випуску ТСН о 19.30 на 1+1.

Рік після авіакатастрофи під Чугуєвом: ТСН покаже ексклюзивний спецрепортаж

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