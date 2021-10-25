ТСН.Тиждень дізнався, яка ситуація з коронавірусом в ЄС і чи готуються там до нових локдаунів

ТСН.Тиждень дізнався, яка ситуація з коронавірусом в ЄС і чи готуються там до нових локдаунів

В Італії зараз справжній "бум" вакцинувань, а у Франції, попри протести, діють жорсткі "антиковідні" заходи.

У Європейському Союзі від COVID-19 щеплено майже 80% населення. Від таких темпів відстають лише деякі країни.

ТСН.Тиждень розпитав колег в Італії, Франції та Польщі, що ж дала вакцинація та чи готуються у них до нових локдаунів.

В італійській Брешії (Ломбардія), яка на початку пандемії коронавірусу була одним із найбільш постраждалих міст в країні, зараз все відчинено, життя кипить.

Загалом в Італії справжній "бум" вакцинувань. Лише за останній тиждень щеплення зробили 1,3 млн людей. Це наслідок нового розпорядження влади, яке передбачає, що від 15-го жовтня "ковідний сертифікат" обов’язковий для працівників усіх компаній - державних чи приватних. Штрафи доходять до 1,5 тис. євро.

Водночас в країні вистачає тих, хто категорично проти щеплень. Їх меншість, однак нещодавно містами Італії прокотилася хвиля протестів. Представники руху "No vax" для того, щоб мати можливість працювати, змушені робити COVID-тести кожні три дні, і влада не має наміру відміняти сертифікати green pass.

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За даними італійського Міністерства охорони здоров’я, майже 82% населення вже отримали обидві дози вакцини. Зауважимо, що за весь період пандемії в Італії було зареєстровано 132 тис. смертей від ускладнень коронавірусу. Нині ж за добу в державі фіксують 3,8 тис. нових інфікованих і лише 39 померлих у всій країні. Здається, в Італії таки подолали загрозу нових локдаунів.

Тим часом у Франції, попри чисельні протести, які ще літом спровокували нові епідемічні правила, влада не відступила. Завдяки жорстким "антиковідним" заходам країна вгамувала нову хвилю коронавірусу.

Зараз тут щеплено понад 86% населення. Вакцину роблять навіть дітям від 12 років. Вакцинація ніби й не не примусова, але без неї або негативного COVID-тесту заборонений вхід в кафе, в кіно та музеї, а також на потяги та літаки.

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Укол Pfizer, Moderna або AstraZeneca обов'язковий для всього медичного персоналу включно з водіями швидких. Тих лікарів, які відмовляються від щеплення, не звільняють, але відсторонюють від роботи без права на зарплату, їх відновлюють, як тільки вони повертаються з сертифікатом про вакцинацію.

На авто- та залізничних вокзалах запровадили правило трьох необхідних речей - маска, сертифікат про вакцинацію або тест. У випадку недотримання хоча б одного з цих трьох правил - штраф 135 євро (більше 4 тис. гривень).

А в Польщі, як і в Україні, хворих на коронавірус стає все більше. Щоправда відмінності в цифрах разючі і щодо нових заражень, і щодо смертей. Це й не дивно, адже 52% поляків повністю щепилися.

Тиждень тому щоденно у Польщі нотували тисячу нових випадків COVID-19, однак зараз статистика перевалила за п'ять тисяч. У Варшаві знову заговорили про нестачу апаратів ШВЛ. Але це все одно не 20 тисяч заражень в Україні. Тож про загрозу локдауну нагадують лише люди в масках. Ресторани, театри, клуби працюють. Влада не поспішає з новими обмеженнями, лише підсилює контроль за масочним режимом.

Нова пандемічна хвиля ніяк не зменшила кількість трудових мігрантів з України. Польща потребує українських робочих рук. За різними оцінками, йдеться про 1,7 тис. українців. Нещеплені сертифікованою у ЄС вакциною мають відбути карантин 10 днів, або на 8 день здати тест і звільнитися у разі негативного результату.

Українські тести Польща не визнає. Від карантину звільнені ті українці, хто менш ніж пів року тому перехворів коронавірусом. Всі трудові мігранти можуть безкоштовно зробити щеплення, проте погоджується на це поки лише третина наших земляків.

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