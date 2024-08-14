ТСН у Суджі: яка ситуація у місті та що розповіли місцеві мешканці

Журналістка побувала у Суджі та поговорила із місцевими.
Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна побувала у місті Суджа Курської області, яке контролюють ЗСУ. Журналістка зазначає, що там вже відкрито військову комендатуру і зараз українські бійці роблять все, аби люди, які там лишилися, були під опікою України.
Який вигляд має Суджа
Наталія каже - Суджа майже ціла, але росіяни бомблять її з повітря, намагаючись знищити наші підрозділи у місті.
"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав , і ми ведемо наш репортаж із населеного пункту Суджа Курщина. Найперше, що ми бачимо - згоріли російський танк. Це залізо колись було російською технікою, яке їхало в бік України", - зауважує Наталія Нагорна.
У Суджі раніше мешкало 5 тисяч людей. Навіть коли сюди зайшли українські військові - тут все ціле. І це те, що відрізняє українську армію від російської. Проте Курщину руйнують російські авіабомби.
Знімальна група ТСН також побувала на місці першого бою в Суджі, він тривав рівно добу і після того наші військові рушили далі.
"Бій йшов рівно день: від ранку та до вечора", - кажуть очевидці.
Що кажуть місцеві мешканці
Місцевий житель Вадим за всім спостерігав зі свого дому, його не евакуювали, хоч у чоловіка є маленька дитина.
"Нам нема куди їхати", - каже чоловік.
Йому наші військові дають продукти. Загалом у місті залишається понад сотня людей.
В одному із підвалів Суджі залишилися тільки цивільні люди, які переховуються від російських авіабомб. Місцеві мешканці кажуть, що у них почала закінчуватись їжа та вода, проте українські військові усе привезли. З місцевими відбувається діалог:
- "Ви про війну в Україні чули?"
- "Я нічого не чула. Влада нас кинула. Вони розбіглись, як коти. І ті багаті, у яких є машини, порозбігались. А нас кинули. Ми не потрібний елемент".
- "Хто винен у тому, що так сталось?"
- "Я не знаю, все було мирно. Дрони ці літали, ми думали це закінчиться, але це не закінчилось.".
- "А чому так сталось?"
- "Ми ж були друзями".
- "Знаєте про те, що Росія напала на Україну?".
- "Володимир Володимирович навіть не знає про те, що у нас така ситуація. Він не знає, що тут твориться. Що цей Богачев нас просто кинув".
Росіянам надходить допомога від України, сюди прямують гуманітарні вантажі.
ТСН була у Суджі саме в той історичний момент, коли впав російський триколор.
Нагадаємо, ЗСУ наразі контролюють місто Суджа. Знімальній групі ТСН вдалося потрапити на Курщину та побачити, як там живуть люди. Що відбувається у місті Суджа: ексклюзивний репортаж ТСН.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НА КУРЩИНІ! В росіян підгорає! Україна атакувала 4 ворожі аеродроми!
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