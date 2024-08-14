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ТСН у Суджі: яка ситуація у місті та що розповіли місцеві мешканці

ТСН у Суджі: яка ситуація у місті та що розповіли місцеві мешканці

Наталія Нагорна побувала у Суджі / Фото: ТСН.ua

Журналістка побувала у Суджі та поговорила із місцевими.

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна побувала у місті Суджа Курської області, яке контролюють ЗСУ. Журналістка зазначає, що там вже відкрито військову комендатуру і зараз українські бійці роблять все, аби люди, які там лишилися, були під опікою України.

Який вигляд має Суджа

Наталія каже - Суджа майже ціла, але росіяни бомблять її з повітря, намагаючись знищити наші підрозділи у місті. 

"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав , і ми ведемо наш репортаж із населеного пункту Суджа Курщина. Найперше, що ми бачимо - згоріли російський танк. Це залізо колись було російською технікою, яке їхало в бік України", - зауважує Наталія Нагорна. 

Російська техніка у Суджі / © ТСН
Російська техніка у Суджі / Фото: ТСН

У Суджі раніше мешкало 5 тисяч людей. Навіть коли сюди зайшли українські військові - тут все ціле. І це те, що відрізняє українську армію від російської. Проте Курщину руйнують російські авіабомби. 

Знімальна група ТСН також побувала на місці першого бою в Суджі, він тривав рівно добу і після того наші військові рушили далі.

"Бій йшов рівно день: від ранку та до вечора", - кажуть очевидці. 

Що кажуть місцеві мешканці

Місцевий житель Вадим за всім спостерігав зі свого дому, його не евакуювали, хоч у чоловіка є маленька дитина. 

"Нам нема куди їхати", - каже чоловік. 

Йому наші військові дають продукти. Загалом у місті залишається понад сотня людей. 

Суджа / © ТСН
Суджа / Фото: ТСН

В одному із підвалів Суджі залишилися тільки цивільні люди, які переховуються від російських авіабомб. Місцеві мешканці кажуть, що у них почала закінчуватись їжа та вода, проте українські військові усе привезли. З місцевими відбувається діалог: 

  • "Ви про війну в Україні чули?"
  • "Я нічого не чула. Влада нас кинула. Вони розбіглись, як коти. І ті багаті, у яких є машини, порозбігались. А нас кинули. Ми не потрібний елемент".
  • "Хто винен у тому, що так сталось?"
  • "Я не знаю, все було мирно. Дрони ці літали, ми думали це закінчиться, але це не закінчилось.".
  • "А чому так сталось?"
  • "Ми ж були друзями".
  • "Знаєте про те, що Росія напала на Україну?". 
  • "Володимир Володимирович навіть не знає про те, що у нас така ситуація. Він не знає, що тут твориться. Що цей Богачев нас просто кинув". 

Росіянам надходить допомога від України, сюди прямують гуманітарні вантажі. 

ТСН була у Суджі саме в той історичний момент, коли впав російський триколор. 

Нагадаємо, ЗСУ наразі контролюють місто Суджа. Знімальній групі ТСН вдалося потрапити на Курщину та побачити, як там живуть люди. Що відбувається у місті Суджа: ексклюзивний репортаж ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НА КУРЩИНІ! В росіян підгорає! Україна атакувала 4 ворожі аеродроми!

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