ТСН у Суджі: яка ситуація у місті та що розповіли місцеві мешканці

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна побувала у місті Суджа Курської області, яке контролюють ЗСУ. Журналістка зазначає, що там вже відкрито військову комендатуру і зараз українські бійці роблять все, аби люди, які там лишилися, були під опікою України.

Який вигляд має Суджа

Наталія каже - Суджа майже ціла, але росіяни бомблять її з повітря, намагаючись знищити наші підрозділи у місті.

"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав , і ми ведемо наш репортаж із населеного пункту Суджа Курщина. Найперше, що ми бачимо - згоріли російський танк. Це залізо колись було російською технікою, яке їхало в бік України", - зауважує Наталія Нагорна.

Російська техніка у Суджі / Фото: ТСН

У Суджі раніше мешкало 5 тисяч людей. Навіть коли сюди зайшли українські військові - тут все ціле. І це те, що відрізняє українську армію від російської. Проте Курщину руйнують російські авіабомби.

Знімальна група ТСН також побувала на місці першого бою в Суджі, він тривав рівно добу і після того наші військові рушили далі.

"Бій йшов рівно день: від ранку та до вечора", - кажуть очевидці.

Що кажуть місцеві мешканці

Місцевий житель Вадим за всім спостерігав зі свого дому, його не евакуювали, хоч у чоловіка є маленька дитина.

"Нам нема куди їхати", - каже чоловік.

Йому наші військові дають продукти. Загалом у місті залишається понад сотня людей.

Суджа / Фото: ТСН

В одному із підвалів Суджі залишилися тільки цивільні люди, які переховуються від російських авіабомб. Місцеві мешканці кажуть, що у них почала закінчуватись їжа та вода, проте українські військові усе привезли. З місцевими відбувається діалог:

"Ви про війну в Україні чули?"

"Я нічого не чула. Влада нас кинула. Вони розбіглись, як коти. І ті багаті, у яких є машини, порозбігались. А нас кинули. Ми не потрібний елемент".

"Хто винен у тому, що так сталось?"

"Я не знаю, все було мирно. Дрони ці літали, ми думали це закінчиться, але це не закінчилось.".

"А чому так сталось?"

"Ми ж були друзями".

"Знаєте про те, що Росія напала на Україну?".

"Володимир Володимирович навіть не знає про те, що у нас така ситуація. Він не знає, що тут твориться. Що цей Богачев нас просто кинув".

Росіянам надходить допомога від України, сюди прямують гуманітарні вантажі.

ТСН була у Суджі саме в той історичний момент, коли впав російський триколор.

Нагадаємо, ЗСУ наразі контролюють місто Суджа. Знімальній групі ТСН вдалося потрапити на Курщину та побачити, як там живуть люди. Що відбувається у місті Суджа: ексклюзивний репортаж ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НА КУРЩИНІ! В росіян підгорає! Україна атакувала 4 ворожі аеродроми!

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