ЦРУ знайшло інопланетян: названо місце розташування бази прибульців

На Алясці може бути розташована база прибульців / © ТСН

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Ця знахідка американського ЦРУ вас здивує! До журналістів потрапили розсекречені документи, у яких йдеться, що на Алясці може бути база прибульців і навіть названо орієнтовне місце розташування. Всі деталі — в ексклюзиві TSN.ua.

Під вершиною гори Гейс на Алясці може ховатися база прибульців, стверджують у ЦРУ. Гейс, яка є однією з найвищих і найвіддаленіших гірських вершин США, опинилася в центрі нової хвилі інтересу до прибульців після згадок у розсекречених документах. У звітах йдеться про можливі дивні літальні об’єкти, аномалії та присутність інопланетян, які нібито використовують гору як секретну базу. Про це повідомляє видання Lad Bible.

Згідно з матеріалами, отриманими в рамках Закону про свободу інформації, уфологи виявили згадки про гору Гейс у звіті ЦРУ під назвою «Опис баз інопланетян, пов’язаних із персоналом». У документі вона фігурує як «головна база» позаземної активності поряд з іншими віддаленими місцями, такими як Монте-Пердідо в Іспанії та акваторії поблизу Багам і Пуерто-Рико.

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Повідомлення про дивні літальні об’єкти, незрозумілу поведінку НЛО та аномалії в районі гори Гейс надходили протягом кількох десятиліть. Це зробило місцевість однією з найвідоміших локацій серед уфологів. Популярність теми підкріпили Apple TV, випустивши мінісеріал «Секрети гори Гейс», та YouTube-канал Travel Channel з фільмом «У пошуках НЛО під горою Гейс».

У трейлері уфолог Джонні Енох стверджує, що, на його думку, «тут діють непередбачувані та небезпечні сили». Попри скептицизм наукової спільноти, гора Гейс залишається магнітом для дослідників аномалій і тих, хто вірить, що під сніговим масивом може ховатися дещо більше, ніж просто каміння і лід.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ПРОСТО ШОК! ЦРУ виявило ІНОПЛАНЕТЯН?! РОЗСЕКРЕЧЕНО ДОКУМЕНТИ!

Нагадаємо, що раніше ЦРУ розсекретило інформацію про три бази інопланетян, дві з яких розташовані на Землі. Ба більше, тоді там заявили, що розвідники США ще у 1987 році мали докази присутності інопланетного розуму.

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У 1980-х роках ЦРУ проводило секретні дослідження, спрямовані на вивчення можливості використання екстрасенсорних здібностей для збору розвідданих. Ці дослідження були частиною проєкту «Stargate», який включав експерименти з «дистанційним переглядом» — здатністю сприймати інформацію про віддалені об’єкти або події без фізичної присутності. Про це зокрема писали в Daily Mail.

Один із таких експериментів, проведений у 1987 році, був спрямований на виявлення можливих баз прибульців. У ході сеансу дистанційного перегляду учасник повідомив про існування трьох таких баз: дві на Землі та одну на супутнику Сатурна — Титані. Земні бази, за його словами, розташовані в районі гори Гейс на Алясці та в Південній Америці або Африці.

Гора Гейс, розташована на північному сході від Анкориджа, давно привертає увагу дослідників аномальних явищ. У цьому районі фіксувалися численні повідомлення про НЛО, а також випадки збоїв у роботі навігаційного обладнання літаків. Деякі дослідники вважають, що ці явища можуть бути пов’язані з ймовірною підземною базою прибульців.

Під час сеансу дистанційного перегляду учасник описав бачення двох істот біля входу до бази, які виконували якусь рутинну роботу. Всередині бази він побачив ще двох істот: одну за круглим пультом управління з екраном, іншу — зайняту іншими завданнями. Описані істоти мали великі округлі голови та виглядали дуже незвично, зокрема одна з них була дуже блідою з гострим носом.

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Щодо бази на Титані, учасник експерименту не повідомив про присутність прибульців, але описав персонал, який був схожий на звичайних земних людей. Він бачив двох чоловіків-техніків за пультом управління та жінку з каштановим волоссям у світло-зеленому лабораторному халаті, яка, ймовірно, виконувала наглядову роль. Третя база, за словами учасника, розташована десь на південь від екватора, можливо, в Південній Америці або Африці. Він описав двох істот: одну з дуже великою округлою головою на тонкій шиї, яка виглядала майже як робот, і з якою не вдалося встановити контакт; іншу — більш схожу на людину, але без волосся та з нечіткими рисами обличчя, яка, здається, була доброзичливою та усвідомлювала присутність спостерігача.

Ці експерименти були частиною ширшої програми ЦРУ з вивчення паранормальних явищ, яка включала також спроби виявити місцеперебування історичних артефактів, таких як Ковчег Заповіту. Однак багато з цих досліджень залишаються суперечливими, і їх результати не були підтверджені незалежними науковими дослідженнями. Попри це, розсекречені документи ЦРУ продовжують викликати інтерес серед дослідників НЛО та паранормальних явищ, оскільки вони свідчать про серйозне ставлення урядових структур до можливості існування позаземних цивілізацій та їх присутності на Землі.

Нагадаємо, Вчені з’ясували, що на кам’янистих планетах, які обертаються навколо невеликих зірок, може бути стабільна атмосфера, необхідна для підтримки іншопланетного життя. Але не виключено, що інопланетянам може взагалі не знадобиться планета для свого існування.