- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 2 хв
“Цього достатньо, щоб обвалити економіку Росії”: Жданов здивував, навіщо Україні ракети “Томагавк”
Як удар по «Ямальському хресту» може змінити хід війни.
Ракети «Томагавк», які США можуть передати Україні, здатні «обвалити» економіку Росії. Для цього достатньо влучання по «Ямальському хресту» — це точка на півночі Росії, де перетинаються 17 газопроводів високого тиску.
Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.
Однак, військовий експерт вважає, що США навряд чи дадуть Україні «Томагавки». За його словами, це лише «політичні торги» з боку Трампа.
«Але, з іншого боку, якщо ми так гіпотетично припускаємо, якби їх дали, то я скажу так, що навіть 20–50 ракет — така цифра лунає у відкритих джерелах — 20 ракет можуть погасити „Ямальський хрест“ за один раз. А це повністю покладе енергетику Росії», — каже Олег Жданов.
Зазначимо, що «Ямальський хрест» — це точка на півночі Росії, де перетинаються 17 газопроводів високого тиску. Це стратегічне серце російської газової системи.
«Жодна система в Росії… С-300 — це найсучасніша система на сьогоднішній день. Я не беру С-400, тому що я вірю китайцям, як вони написали, що С-400 — це гарно пофарбований С-300. У них приблизно однакові характеристики стосовно збиття крилатих і балістичних ракет. А „Томагавк“, вона хоч і крилата, але зроблена для подолання систем протиповітряної оборони. Тож покласти „Ямальський хрест“ — і все. І вважайте, що енергетика Росії повністю виключена. І газова, і нафтова, до речі. От що таке було б 20 ракет відправити в одну точку. Навіть якщо б 5 долетіло, цього було б достатньо, щоб обвалити економіку Росії», — пояснює Олег Жданов.
Саме це є причиною того, що США ніколи не дадуть Україні ці ракети, вважає експерт:
«Тому що це головне завдання, я говорив це ще на початку війни. Хто перший стоятиме на сторожі недопущення розвалу Російської Федерації — це Сполучені Штати. Всі бояться цього розвалу».
Раніше експерт із питань авіації Валерій Романенко висловив думку, що якщо Україна отримає хоча б сотню крилатих ракет типу «Томагавк», це може кардинально змінити перебіг війни на користь ЗСУ.