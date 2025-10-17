“Цього достатньо, щоб обвалити економіку Росії”: Жданов здивував, навіщо Україні ракети “Томагавк”

Ракети «Томагавк» / Фото ілюстративне

Ракети «Томагавк», які США можуть передати Україні, здатні «обвалити» економіку Росії. Для цього достатньо влучання по «Ямальському хресту» — це точка на півночі Росії, де перетинаються 17 газопроводів високого тиску.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

Однак, військовий експерт вважає, що США навряд чи дадуть Україні «Томагавки». За його словами, це лише «політичні торги» з боку Трампа.

«Але, з іншого боку, якщо ми так гіпотетично припускаємо, якби їх дали, то я скажу так, що навіть 20–50 ракет — така цифра лунає у відкритих джерелах — 20 ракет можуть погасити „Ямальський хрест“ за один раз. А це повністю покладе енергетику Росії», — каже Олег Жданов.

Зазначимо, що «Ямальський хрест» — це точка на півночі Росії, де перетинаються 17 газопроводів високого тиску. Це стратегічне серце російської газової системи.

«Жодна система в Росії… С-300 — це найсучасніша система на сьогоднішній день. Я не беру С-400, тому що я вірю китайцям, як вони написали, що С-400 — це гарно пофарбований С-300. У них приблизно однакові характеристики стосовно збиття крилатих і балістичних ракет. А „Томагавк“, вона хоч і крилата, але зроблена для подолання систем протиповітряної оборони. Тож покласти „Ямальський хрест“ — і все. І вважайте, що енергетика Росії повністю виключена. І газова, і нафтова, до речі. От що таке було б 20 ракет відправити в одну точку. Навіть якщо б 5 долетіло, цього було б достатньо, щоб обвалити економіку Росії», — пояснює Олег Жданов.

Саме це є причиною того, що США ніколи не дадуть Україні ці ракети, вважає експерт:

«Тому що це головне завдання, я говорив це ще на початку війни. Хто перший стоятиме на сторожі недопущення розвалу Російської Федерації — це Сполучені Штати. Всі бояться цього розвалу».

Раніше експерт із питань авіації Валерій Романенко висловив думку, що якщо Україна отримає хоча б сотню крилатих ракет типу «Томагавк», це може кардинально змінити перебіг війни на користь ЗСУ.