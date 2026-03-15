Цього ніхто у світі не робив: неймовірні кадри збиття «Шахеда» з гелікоптера (відео)

Андрій Цаплієнко показав роботу мисливців за «шахедами» з борту гелікоптера, що нищить ворожі дрони.

Андрій Цаплієнко
Дуель у небі: як українські пілоти на гелікоптерах полюють на "Шахеди"

Ворожа армія дедалі частіше стала бити шахедами по українських позиціях на фронті й на прифронтових територіях. Це пов’язано з тим, що всередині країни «Шахед» уже не є таким ефективним. Чому? Бо нам таки вдалося побудувати багатошарову систему ППО, яку російським терористам стало складніше пробивати.

Як працюють у повітрі мисливці за шахедами на гелікоптерах, розповів кореспондент ТСН. Тижня Андрій Цаплієнко.

Прильоти в Дубаї, Бахрейні, Омані і терор проти українців. Різні країни, але один почерк. І знаряддя терору те ж саме — «шахед».

Гелікоптери на сьогодні — один з найефективніших засобів боротьби із «шахедами». Один такий борт за політ може збити більше десятка дронів. Але полювання за «шахедами» — це завжди ризик, бо противник постійно вдосконалюється, тож пілотам треба бути готовими до різних сюрпризів».

Коли російський «бліцкріг», — «Київ за три дні», — закінчився провалом, Росія розпочала війну на виснаження. Українська ППО виявилась ефективною проти авіації та крилатих ракет. Отже, Путін особисто поїхав до Ірану простити асиметричну зброю. Сумнозвісні дрони «Shahed-136». І Україні, через кров і біль, довелось шукати способи захистити себе.

«Командування вирішило шукати спосіб і засіб, чим боротися. Боротьба з повітряними цілями для армійської авіації це була така нехарактерна задача», — зазначає Ігор Барнас, майор, старший штурман-льотчик вертолітної ескадрільї 12-ої бригади армійської авіації, в гелікоптері.

Гелікоптери армійської авіації не призначені для атак на повітряні цілі. Їхнє завдання підтримувати піхоту на землі. Накривати ворога ракетами. Евакуювати поранених. Викидати десант. Повітряний бій — це робота для реактивних літаків. Та, як не дивно, відносно маленька швидкість виявилася перевагою «шахедів». Реактивний винищувач просто не може на такій малій швидкості втриматись в повітрі. Закони фізики не побореш.

«Для літаків знайти „шахед“ не проблема, супроводити і не потрапити в уламки від збиття — це проблема. Швидкості дуже великі. А наші швидкості з ними суміжні, і ми здатні маневрувати так само, як і вони», — пояснює Ігор Барнас.

Також спрацювала і фінансова математика війни — скільки коштує збити літаком один «шахед».

«Основний засіб у літаків — це ракети. Засіб „ракета“ і „шахед“ це дуже велика різниця по грошах. Ми зрозуміли, що застосування ракет ППО це дуже дорого. І знайшли один з цих способів. Це саме вертольоти», — пояснює льотчик.

Отже, гелікоптер з бортовим стрільцем став логічним рішенням. Такі машини 12-а бригада армійської авіації відправляє на повітряне полювання щодня і щоночі.

«Це кулемет FNMAG 7,62 на 51, це НАТОвський стандарт», — розповідає про свою зброю «Буква», повітряний стрілець 12-ої бригади армійської авіації, в гелікоптері.

Бортовий стрілець в цьому екіпажі один з наймолодших в Збройних Силах. Щойно відсвяткував 19-й день народження.

Гонитва за «шахедами» вимагає злагодженої роботи всього екіпажу. Ось вона, ціль. Під гелікоптером. Дрон маневрує на низькій висоті. Тримається ближче до населених пунктів.

Летимо зі швидкістю безпілотника. Порівнялись з ним. Це те, чого не може зробити реактивний винищувач. На борту зараз все працює на те, щоб стрілець збив цей підступний дрон.

Та цей безпілотник без бойової частини, хоча й маневрує, як звичайний «шахед». Виліт — тренувальний. Поки небо чисте від реальних загроз, екіпажі, користуючись моментом, до автоматизму відпрацьовують свої дії на українських аналогах ворожих дронів. Щоб в бойовій ситуації не наражати на небезпеку життя людей — і на землі, і на борту гелікоптера.

«Намагаюся поцілити в двигун. Бо якщо влучиш в бойову частину, може бути вибух, і можна пошкодити вертоліт уламками», — каже «Буква».

На жаль, ворог розуміє особливості української тактики і намагається переграти наших пілотів. Спочатку була просто зміна маршрутів. Але зараз ударні «шахеди» стали керованими.

«Спочатку шахеди йшли, як утюжок, тобто, йде прямо. А зараз почали йти шахеди, які маневрують. Тобто, вони міняють курс. Міняють висоту. Тобто, як побачать вертоліт, починають вверх-вниз, вправо-вліво маневрувати», — розповідає повітряний стрілець.

«Ми з ними йдемо крок в крок і не можемо їх перегнати. На один єдиний крок. От вони вводять „шахед“ з ракетою. А ми уже змінили тактику ще вчора. Ми уже вчора так не літаємо», — додає майор Ігор Барнас.

Так, ракета на «шахеді» — повітряна пастка, розрахована саме на вертолітників.

Росіяни почали монтувати зенітні ракети на «шахеди», розуміючи, що їх будуть збивати гелікоптери. Ігор Барнас, що особисто поки не стикався з такими дронами, але збивав «шахеди», які були обладнані камерами.

«І цей шахед сто процентів управлявся оператором БПЛА. І він нас бачив бачив, тому що ми бачили, як на нас дивляться камери цього „шахеда“, розумієте? І характер маневрів цього „шахеда“ нагадував вже не ціль, яка маневрує, а це був фактично повітряний бій», — розповідає офіцер.

Ситуація ускладнюється тим, що бойовий виліт майже гарантовано буде нічним. Більшість відпрацювань по «шахедах» відбувається вночі. Екіпаж працює в окулярах нічного бачення. Стрілець з тепловізійним прицілом. І це дійсно ювелірна робота. Адже «шахед» обирає маршрут як раз над населеними пунктами.

В окулярах дрон виглядає просто, як світла точка. В приціл стрілець вже бачить знайомий трикутник ворожих крил. Але як би він не маневрував і не намагався летіти над житловою забудовою, йому доведеться вийти за її межі. І тут, над чистим полем, куля стрільця дістане його. Ось так, в хвіст. В двигун. Або в бак. Щоб потім сказати «Є ще один».

Дійсно, «шахедів» стало зараз менше над Україною. Бо на сьогодні українська ППО стала найскладнішою оборонною системою в світі. Кожен елемент якої працює, як деталь єдиного механізму. Але ворог в режимі 24 на 7 шукає способи його зламати. І тому, світанок це чи темрява, «мисливці за шахедами» піднімають свої летючі машини боронити українське небо.

Раніше NBC News повідомило, що Україна може стати ключовим союзником Близького Сходу у війні дронів.

