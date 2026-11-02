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Скандал із утримуваними у Петропавлівській Борщагівці: з будинку вивозять тяжких хворих, усередині — до 30 осіб
Медикиня розповіла, скільки людей перебувають у приватному будинку у Борщагівці, який нібито пов’язаний з Нацгвардією.
У Петропавлівській Борщагівці, що на околиці Києва, у підвальному приміщенні одного з житлових будинків перебуває не 40, як зазначалося раніше, а приблизно 25-30 людей.
Про це заявила медикиня, яку з правоохоронцем пустили всередину будівлі.
«Зараз нам віддають 4 хворих, за якими ми приїхали. Зараз підготовлюють всі їхні речі, повністю все. Ми завантажуємося в нашу швидку і їдемо з ними безпосередньо туди. Стан одного тяжкий», — зазначила медикиня.
На питання, чи є утримувані особи цивільними чи військовими, вона відповіла так:
«Там не зрозуміло, тому що люди самостійно не знають, хто вони в якому статусі знаходяться».
Дівчина уточнила, що не рахувала точно кількість людей, але за її припущеннями, «на підвалі» там утримують «приблизно чоловік 25-30».
Нагадаємо, раніше у місцевих Telegram-каналах почали поширювати повідомлення про нібито 40 людей, яких утримують у підвалі приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці. Також з’являлися твердження про тяжкий стан людей усередині і озброєних осіб, що їх охороняють.
Згодом стало відомо, що конфлікт стався поблизу приватного будинку, де попередньо перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Інформації про загиблих чи травмованих Нацгвардія у коментарі ЗМІ спростувала.
У ЗМі також повідомляли, що до Петропавлівської Борщагівки також прямувало військове командування.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент, свідчення медиків, дії місцевих жителів та офіційну позицію правоохоронців.