“Цивільні відтягують момент закінчення війни”: боєць “Азову” зробив несподівану заяву

Владислав Жайворонок «Вікіпедія» / © YouTube-канал Марічка

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Цивільні українці своїми інтуїтивними, але контрпродуктивними діями відтягують момент закінчення війни.

Таку думку в інтерв’ю ведучій ТСН Марічці Падалко висловив військовослужбовець «Азову», герой «Азовсталі» Владислав Жайворонок «Вікіпедія».

Він пояснив, що не бачить можливостей відвоювання усієї окупованої території України.

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«Тому що дивитися треба на черги біля ТЦК, треба дивитися на черги на курсах підготовки. Я не впевнений, що це станеться. Але це реалістичний сценарій. Ми ж від колективного перейшли до особистого. Особисто самі за себе почали переживати більше. 2022-го було так більш колективно. Але насправді саме от особисто за себе треба переживати і дійсно проходити якісь курси підготовки. Створено тисячі різних курсів — та пройди ж ти хоча б якийсь із них. Які не пов’язані з ТЦК чи мобілізацією зовсім ніяк», — каже Владислав Жайворонок.

За його словами, щойно блогери почали говорити про перемир’я і «заморозку» війни в Україні, цивільні «розслабилися».

«Але статистика що каже? Тільки почали якісь Арестовичі і ще там інші блогери розказувати про якесь там перемир’я, заморозку конфлікту — люди дзвонять і відмовляються від курсів. Так щас же „договорняк“ буде, нащо мені йти. Люди намагаються повірити в таку реальність і своїми діями інтуїтивними, але контрпродуктивними якраз відтягують момент закінчення війни», — вважає військовий.

Раніше боєць «Азову» здивував відповіддю, що має зробити чоловік перед тим, як іти на війну.

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На YouTube-каналі Марічки Падалко можна переглянути за цим посиланням відео: Азовець «Вікіпедія»: ЧИМ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА, знає краще за ворожок, які тільки й тягнуть гроші!