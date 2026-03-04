Цивільних українців покличуть у ППО та видадуть зброю: що відомо

Військовий оглядач Олександр Коваленко висловив думку про те, як Україна по-новому захищатиметься від дронів. / © ТСН

Війна в Україні виходить на новий рівень — уряд дозволив надавати підприємствам критичної інфраструктури додаткове озброєння для протиповітряного захисту. Про це офіційно повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Детальніше, розповідаючи про зміни, очільниця уряду повідомила, що вищезазначені підприємства незалежно від форми власності можуть створювати групи ППО.

За її словами, командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати таким групам засоби ППО та боєприпаси.

До представників таких груп будуть висуватись певні кваліфікаційні вимоги, персонал проходитиме навчання.

Що саме може змінитись у обороні міст після впровадження цього нововведення та чи означає це те, війна у розумінні влади може бути вкрай затяжною — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«В суспільстві є різні думки щодо цього. Але ми живемо у такі часи, коли такі рішення потрібно приймати. Про це вже давно говорили, але на рівні територіальних громад і не тільки», — каже Коваленко.

Він підкреслює, що проблема є не тільки із захистом об’єктів критичної інфраструктури.

«Наприклад, фермерські підприємства, які забезпечують харчовою продукцією певні райони або регіони, також повинні розглядатись як критично важливі, оскільки росіяни б’ють і по ним. Згадаймо про зерновий терор, який влаштовували росіяни, коли окупанти били по портам, зерновим терміналам. Є інші підприємства, без продукції яких не будуть працювати велика кількість ланцюжків виробництв. Тому питання захисту треба розглядати більш ширше», — зазначає аналітик.

Та продовжує: «У підприємств є можливість розмістити на своєму периметрі пікапи з вогневими групами зі складу своїх працівників. Останніх можно заохочувати преміями та пільгами. У підприємств є можливість забезпечити оборону. Я вважає це важливим, тому як йдеться про створення ще одного радіусу оборони, ще одного ешелону малого радіусу дії».

Війна в Україні та обстріли: скільки навчатимуть новачків

За словами Коваленка, навчити недосвідчену людину користуватись відповідною зброєю — нелегко.

«Йдеться десь про місяць постійних тренувань. Для формування повноцінної вогневої групи місяця, думаю, буде достатньо. Щоб купити пікапи, зброю. Деякі підприємства вже давно використовують засоби радіоелектронної боротьби. Погоджують це з Міністерством оборони та Генеральним штабом. Але рівень використання вогневих груп — це інше», — каже Коваленко.

При цьому він звертає увагу на те, що у кожному регіоні України є етнічні специфіки.

«Через свої контакти зі своїми коріннями у інших країнах діаспори, які мешкають в Україні можуть домовлятися про постачання військової продукції. Наприклад, Одеська — це багатонаціональна область. Тут, наприклад, мешкає багато греків. У Греції багато зенітних установок ЗУ-23-2, які можуть дуже ефективно працювати по дронах-камікадзе. На Одещині багато болгарів. Болгарія також може постачати багато необхідного для ППО, для мобільних вогневих груп», — припускає експерт.

На думку Коваленка, цивільні особи, яких залучатимуть до збиття, наприклад, дронів, можуть непогано впоратись із цим завданням після певного курсу навчання.

«Багато хто з військових, які зараз задіяні у ППО, донедавна були цивільними», — резюмує Коваленко, відповідаючи на питання, наскільки ефективно цивільні особи впораються зі збиттям «Шахедів» в умовах щільної міської забудови.

До цього він додає, що питання створення таких груп ППО обговорювалось наприкінці 2022 року — на початку 2023.

«Але тоді це питання не отримало «зеленого світла». Якщо дивитись реалістично, то війна буде продовжуватись і далі, але такі рішення треба було приймати набагато раніше. Але це той приклад, коли краще зробити пізніше, ніж ніколи. Думаю, що такі групи будуть мати на озброєнні великокаліберні кулемети. Максимум — зенітні установки ЗУ-23-2 або ПЗРК. Не більше. Але і цього буде достатньо, щоб «закривати» відповідні квадрати території», — вважає аналітик.