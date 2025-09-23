У приміщенні були потрощені вікна та двері, після чого мобілізовані розбіглися / © ТСН

Стали відомі нові подробиці нападу невідомих осіб на приміщення в Калуші, яке має відношення до районного ТЦК та де перебували військовозобов’язані.

Як офіційно повідомила поліція Івано-Франківщини, 22 вересня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих розбила вікна та двері Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Своєю чергою, Івано-Франківський обласний ТЦК повідомив, що внаслідок таких дій з приміщення втекли троє військовозобов’язаних.



Згодом у соцмережах з’явилося відео, автор якого стверджує, що на ньому зафільмовано саме той момент, коли виходять військовозобов’язані.

«За різними оцінками на прилеглій території зібралися близько 15-20 людей, одні з яких були спостерігачами, а четверо людей вчинили протиправні дії — пошкодили вікна та двері. Їхні особи встановлюються слідством, їм загрожує кримінальна відповідальність. Крім того, не виключається, що відповідальність буде передбачена і для тих військовозобов’язаних, які залишили приміщення після того, як невстановлені особи надали їм можливість вийти», — повідомило в коментарі для ТСН.ua поінформоване джерело у Силах оборони.

Крім того, за даними правоохоронців, вже розпочато та розслідується кримінальне провадження за статтею 114-1 «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань». У разі доведення провини фігурантам може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.

На уточнювальне запитання про те, чи затримані ті, хто пошкодив двері та вікна приміщення, надавши можливість вийти військовозобов’язаним, та чи були нападники родичами військовозобов’язаних, правоохоронці утримались від відповіді.

Щодо цієї події обізнані також в міській раді, але водночас посадовці нам відповіли, що не дивлячись на конфліктну ситуацію, яка була, наразі громадський порядок в місті під контролем.

Раніше повідомлялось про те, що під час перевірки документів на Кіровоградщині один із військовозобов’язаних відкрив вогонь по поліцейських та втік з місця події. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.