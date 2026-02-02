ТЦК закуповує комплекс авіапослуг на мільйон: що сталося

У ТЦК пояснили, навіщо їм комплекс авіапослуг / © Pixabay

Днями на державному інтернет-ресурсі Prozorro з’явилась інформація про те, що Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) закуповує комплекс авіапослуг вартістю трохи більше 333 мільйонів гривень.

Кому та куди знадобилось літати під час війни, чому саме Запорізький обласний ТЦК заявив про таку закупівлю — відповіді на ці питання пролунали з двох джерел.

На самому інтернет-ресурсі Prozorro у якості обґрунтування такої закупівлі зазначено: «Здійснюється закупівля послуг, пов’язаних з перевезенням (оформлення документів, що посвідчують особу, віз, проїзних документів, страхування, транспортування тощо) кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців або осіб без громадянства з території іноземних держав, їх харчуванням та проживанням».

Безпосередньо у Запорізькому обласному ТЦК та СП в коментарі для ТСН.ua підтвердили достовірність вищезазначеної інформації. За словами речника ТЦК та СП Дмитра Гамаля, ця закупівля авіапослуг для перевезення іноземців-контракників — експериментальний проєкт.

«Це експериментальний проєкт», — каже Дмитро Гамаль.

Він не виключив, що згодом в таких процесах буде приймати участь не тільки Запорізький обласний ТЦК.