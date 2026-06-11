Туалет у відрі та заблокований ремонт: чому колись елітний дитсадок у Києві опинився в епіцентрі скандалу

Укриття без туалету у дитсадку №628

Реклама

ТСН.ua продовжує стежити за скандалом навколо дитсадка №628 у Дніпровському районі Києва. Батьки вихованців скаржаться на відсутність в укритті закладу туалету — діти тут користуються відрами, а підземне приміщення та вхід до нього потребують комплексного ремонту.

Дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) має статус державного, а його засновником є Державне управління справами (ДУС).

За словами батьків, фінансування закладу від ДУС відсутнє вже багато років. КМДА та РДА не можуть за законодавством фінансувати заклад, який має статус державного, тому здійснюють лише фінансування в межах заробітної плати працівникам, комунальних послуг та поточних витрат. Іншими словами, підтримують його на плаву. А от ремонтувати укриття й облаштовувати у ньому санвузли місто не має права — це державна власність.

Реклама

ТСН.ua поцікавився у ДУС, чому виникла така ситуація з фінансуванням дитячого садочка №628 і чи не планують там передати заклад до комунальної власності Києва.

Що кажуть у ДУС про фінансування закладу

На запит ТСН.ua посадовці ДУС запевняють, що відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України видатки на дошкільну освіту належать до видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад. Також статтею 87 Бюджетного кодексу України визначено, що видатків на дошкільну освіту, які здійснюються з держбюджету, не передбачено.

Посилаючись на законодавство, у ДУС так коментують фінансову ситуацію навколо дитсадка:

«На 2026 рік видатків за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за бюджетними програмами Державного управління справами для ДНЗ № 628 не передбачено, оскільки фінансування ДНЗ № 628 належить до компетенції Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації», — повідомила ТСН.ua Світлана Андріанцева, в. о. заступника керівника Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби — керівника відділу контролю виконавської дисципліни та доступу до публічної інформації.

Реклама

До цього вона додає, що ДУС неодноразово зверталося до Дніпровської РДА з проханням розглянути можливість виділення фінансування, зокрема для поточного ремонту приміщень, інженерних мереж (опалення, внутрішні електромережі, водопостачання) та системи пожежної сигналізації.

«За інформацією Дніпровської РДА (листи від 1 квітня 2026 року № 103-3083 та від 23 квітня 2026 року № 103-3861), фінансування ДНЗ № 628 здійснюється через Управління освіти Дніпровської РДА за рахунок коштів цільового вирівнювання відповідно до комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки» та Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, затвердженого рішенням Київради від 13 вересня 2018 року № 1369/5433, яким передбачено видатки на оплату праці з нарахуванням, оплату комунальних послуг та поточні видатки (витрати на предмети, матеріали, обладнання, інвентар, медикаменти, оплату послуг тощо). Обсяги бюджетних асигнувань з цільового фонду вирівнювання затверджуються кошторисом надходжень та видатків на відповідний бюджетний період», — зазначає Світлана Андріанцева.

На ремонт потрібно понад 6 мільйонів

Також вона додає, що: «за інформацією ДНЗ № 628, заклад потребує поточного ремонту приміщень та інженерних мереж (опалення, внутрішні мережі, водопостачання), встановлення та облаштування системи пожежної сигналізації на суму 6 млн гривень, на першочергові витрати — 2 млн гривень. Проте коштів на зазначені ремонтні роботи не виділялось».

Хто має виділити вказані мільйони, наразі не зрозуміло, адже відповідно до законодавства КМДА та РДА не можуть втручатися і фінансово допомагати робити такі капітальні зміни або ремонтувати укриття в державних закладах освіти. Посадовці мерії уже неодноразово заявляли: якщо дитячий садочок буде передано із державної до комунальної власності, місто фінансуватиме всі роботи та ремонти, яких потребує заклад.

Реклама

Але, судячи з відповіді від Державного управління справами, таке рішення наразі не ухвалювалося.

«Принагідно повідомляємо, що рішення про передачу ДНЗ № 628 до комунальної власності територіальної громади міста Києва не приймалося», — зазначають у ДУС.

До речі, про відсутність туалетів в укритті садочку №628, в ДУС навіть не згадують.

Діти в укритті дитсадочку змушені користуватися відрами — санвузла тут немає

Чого вимагають батьки?

Замкнуте коло, в якому опинився дитячий садочок, дивує киян, бо раніше вважалося, що це елітний ДНЗ.

Реклама

Батьки з ініціативної групи додають, що заклад і справді був таким до певного часу, коли приймав виключно дітей та онуків працівників ДУС, міністрів, народних депутатів. У садочку навіть є басейн, але зараз він не працює. До речі, останні капітальні роботи тут виконувалися ще у 2019 році, коли на будівлі замінили дах.

Щоб вийти з замкнутого кола, ініціативна група батьків бачить два варіанти:

Передати дитсадок Києву. Тим паче, що місто вже давно декларує готовність прийняти ДНЗ і здійснює його базове фінансування, тоді як ДУС цього не робить. Внести зміни до бюджету. ДУС має передбачити статтю витрат на дитсадок, оскільки державний заклад перебуває в їхньому підпорядкуванні. Або ж відшукати інші джерела фінансування, які забезпечать ДНЗ усім необхідним.

Дата публікації 16:00, 07.05.26 Кількість переглядів 98 Масована атака на Дніпро та Харків | Удар по дитсадку в Сумах | ТСН 16:00 новини 7 травня

Новини партнерів