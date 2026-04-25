Туалетний папір під загрозою?: чи виникне дефіцит в Україні та як перевіряють його якість

Через війну та повітряні обстріли деякі підприємства в Україні вимушені призупиняти виробництво. На початку квітня Росія завдала удару по картонно-паперовому комбінату під Києвом, де виробляють туалетний папір. Підприємство заявило, що тимчасово призупиняє виробництво, а громадяни почали розбирати папір у магазинах, поки він не став дефіцитним.

Про наслідки ворожої атака 3 квітня повідомляється на сайті підприємства:

«Вимушена зупинка ставить під загрозу стабільне постачання товарів, які щодня використовуються в тисячах українських домівок. Зокрема, йдеться про безперебійний випуск такої впізнаваної паперової продукції, як класичний «Обухів 65».

ТСН.ua поцікавився у експерта, чи дійсно такі дії агресора можуть спричинити дефіцит туалетного паперу в Україні, хто ще його виробляє і як війна впливає на цю сферу.

За словами Олега Рубана, заступника гендиректора ДП «Укрметртесстандарт», Київський картонно-паперовий комбінат — найбільше підприємство, побудоване в Україні ще за часів СРСР, і одне з найпотужніших із виробництва туалетного паперу та іншої гігієнічної продукції.

Туалетний папір: дефіциту і колапсу не буде?

«Через російську агресію комбінат дійсно частково пошкоджений. Але ніякого колапсу, дефіциту чи кризи з туалетним папером в країні не буде. У головному фонді технічних умов ДП «Укрметртесстандарт» наразі зареєстровано понад 500 технічних умов на виробництво туалетного паперу, серветок та іншого. Тобто у нас в країні достатньо потужності для виробництва туалетного паперу, тому дефіциту з ним в Україні не буде, а люди дарма скуповували туалетний папір на початку квітня. Що стосується пошкодженого комбінату, то, гадаю, що він швидко відновить наявні потужності», — розповідає ТСН.ua Олег Рубан.

До цього фахівець додає, що, окрім власного виробництва, туалетний папір постачається до України з-за кордону.

Довжина рулону та якість туалетного паперу

Щодо якості туалетного паперу, то, за словами експерта, він, як і будь-який інший продукт, підлягає перевіркам на відповідність стандартам, які визначені законодавством.

«Розроблені відповідні технічні умови та критерії на виробництво туалетного паперу. Ці критерії повністю відповідають ДСТУ (Державні стандарти України) та ГОСТам, які діяли раніше. Ми аналізуємо ці документи, і вони повністю відповідають характеристикам. Також проводяться випробування вже готової продукції. Туалетний папір перевіряється на недопущення вмісту у ньому токсичних та хімічних речовин, а також перевіряється на щільність. Проводяться випробування на наявність у ньому волокон», — каже Олег Рубан.

Фахівець підкреслює, що кожен виробник визначає власні критерії до виробництва своєї продукції, які раніше були визначені ГОСТами та ДСТУ, а зараз це — технічні умови, які розробляє та погоджує кожен виробник.

«Виробник визначає довжину туалетного паперу в рулоні, а також вартість кожного виробу. Тут вже виробники виходять з бізнесової точки зору та привабливості продукту для споживача», — зазначає експерт.

На що звертати увагу при купівлі туалетного паперу

За словами Олега Рубана, при виборі туалетного паперу у магазині споживач має звертати увагу передусім на маркування товару, яке обов’язково має зазначати виробник.

«Все залежить від платоспроможності покупця. Я б радив звертати увагу на кількість шарів у туалетному папері та його щільність. Все це вказується на маркуванні товару. Там вказано і склад, з якого виготовлений папір. Тому маркування варто уважно прочитати перед покупкою», — підсумовує Олег Рубан.