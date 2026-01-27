ВІдключення світла у Києві - розгорнуті намети для обігріву / © ТСН

На тлі сильних морозів та проблем з енергопостачанням у Деснянському районі столиці готуються до найгірших сценаріїв. Голова Деснянської районної адміністрації Максим Бахматов заявив про готовність облаштувати вигрібні ями, якщо каналізаційна система не витримає навантаження під час відключень.

Нагадаємо, що ситуація з відсутністю тепла і електрики найгірша зараз саме на Троєщині. У Деснянському районі розгорнуті намети, де люди можуть хоч якось зігрітися та зарядити телефони. Також вже почали діяти опорні пункти у місцевих школах, де люди можуть переночувати, поїсти та перепочити у теплі.

Позиція районної влади

За словами Бахматова, якщо ситуація дійде до критичної, то її треба буде швидко вирішувати:

«Риється яма, накривається, зверху дірка — все. Будемо робити туалети, як в селі», — сказав він.

Пан Бахматов каже, що цю роботу можуть виконати співробітники районного Зеленбуду або ШЕУ Деснянського району, де є техніка і люди.

Що кажуть фахівці про вигрібні ями у Києві

Але фахівці зауважують, що голова району поспішає з такими заявами. За словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, для спорудження вигрібних ям існують певні обмеження відповідно до санітарних норм, яких потрібно дотримуватися.

«Потрібно на місці дивитися – де можна рити такі ями, а де не можна. Зрозуміло, що за сильних морозів вуличні біотуалети замерзають. Але є спеціальні рідини, які при додаванні дозволять вирішити ситуацію без вигрібних ям, просто потрібно буде частіше чистити біотуалети. Тому питання треба вивчити. І пропозиція риття вигрібних ям — це лише думка голови району», — пояснює ТСН.ua Сергій Чумак.

Головний санітарний лікар Києва додає, що поки мова про риття вигрібних ям на міському рівні не ведеться.

«По Києву не відмічається випадків, щоб десь замерзла каналізаційна система. Вона прокладена на достатній глибині і я гадаю, що з нею критичної ситуації не буде. Так, у житлових будинках може морозом прихопити труби, коли не буде опалення, але ж це не триватиме довго. Тому, гадаю, що рити вигрібні ями зарано», — зазначає Сергій Чумак.

Чи є загроза епідемії у Києві?

Разом з тим головний санітарний лікар столиці каже, що зараз у місті потепління, і ситуацію, у разі потреби, можна вирішити за рахунок достатньої кількості біотуалетів. Хоча і погоджується, що на вихідних прогнозують сильні морози і невідомо, чи вдасться до цього часу відновити тепло та електропостачання у будинки.

Сергій Чумак каже, що спорудження вигрібних ям не загрожує місту епідеміями чи хворобами, якщо все робити правильно.

«Якщо все буде зроблено за санітарними нормами, то нічого критичного не трапиться. Передусім, якщо буде обране правильне місце для вигрібних ям. Наприклад, у таких місцях не повинно бути поруч труб теплопостачання та водопостачання. Потрібно вчасно проводити очистку вигрібних ям, дезінфекцію і врешті їх закопування. Якщо все це правильно робити, то нічого критичного не станеться», — каже Сергій Чумак.

Він підсумовує, що на сьогодні рити вигрібні ями у місті недоцільно. А якщо така потреба виникне, то це буде вирішуватися на рівні міста спільно з «Київводоканалом» та іншими комунальними службами столиці.

Актуальні графіки відключення світла у Києві та інших регіонах України можна подивития тут.