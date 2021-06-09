Тунелі із золотом та антикваріатом у маєтку: суд виправдав ексзаступника голови Миколаївської області

Колишній чиновник розплакався у залі суду.

Колишнього заступника голови Миколаївської області, в маєтку якого знайшли тунелі із золотом, виправдав суд.

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Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 9 червня.



Миколу Романчука затримали ще п'ять років тому за підозрою у хабарі в 90 тисяч доларів. За версією слідства, чиновник взяв гроші з підприємця за сприяння у видачі спецдозволу на розробку родовища вапняку.

Під час обшуку у будинку Романчука слідчі виявили тунелі, які з'єднували його маєток із будинками синів. В цих підземних коридорах були сейфи із золотими зливками, старовинними іконами та антикваріатом.

Колишній заступник очільника області свою провину заперечував. Після п'яти років розгляду справи суд у Миколаєві зрештою дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела провину Романчука. Його повністю виправдали та зняли арешт з майна. І постановили - все йому повернути.

Ексчиновник під час оголошення рішення суду не стримував емоцій і пустив сльозу.

Новини України: ексзаступника голови Миколаївської області, який розплакався у залі суду, виправдали

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