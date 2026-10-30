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Тунелі замість відкритих доріг: ЗСУ готують масштабну підземну мережу для квадроциклів, роботів та піхоти
Сили оборони переходять до створення розгалуженої системи підземних тунелів для піхоти та логістики.
Квадроцикли та наземні роботизовані комплекси (НРК) будуть їздити до позицій тунелями. Сили оборони перейшли в режим безупинного створення фортифікацій та інженерних рішень для піхоти і логістики. Нещодавно ТСН уперше показала підземний тунель для піхоти, а ще раніше — підземні спостережні пункти та шпиталі. У Міністерстві оборони наголошують: має бути створена розгалужена мережа таких укриттів для всіх Сил оборони найближчим часом.
Для чого і що означає ця «в'єтнамізація» фронту — розповідає спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
Еволюція українських фортифікацій: від окопів АТО до підземних міст
Це окопи, які ведуть до позицій, ще часів АТО/ООС. Подекуди вони по коліна, інколи — майже у людський зріст. У той період війни цього було достатньо, аби утримувати лінію фронту і під час обстрілів з артилерії та стрілецьких боїв зберегти життя воїнам. Згодом почали з’являтися лінії оборони з бетонними ДОТами.
Та з початком повномасштабної війни, коли дрони затягують усе небо і б’ють по будь-якому руху на землі, ховати у величезних капонірах із накриттями почали не лише стрілецькі позиції, а й танки та гармати. Піхота на передовій почала створювати підземні нори, що переростали в тунелі.
А деякі стабпункти почали перетворюватися на підземні шпиталі, аби рятувати поранених попри «приліт» авіаційної бомби чи чергового російського безпілотника. Це справжні лабіринти з морських контейнерів, укріплених накатами з дерева і землі.
Тетяна Кукурудза, полковник медичної служби: «Тут бачите оці контейнери 20-футові, вони між собою спарені. Тут два контейнери і два операційні столи — з УЗД і всім необхідним для роботи... Ми переходимо в житлову зону. Ми зараз на перехресті такому, де контейнери розміщені по різні боки. Тобто, якщо буде, не дай бог, якийсь "приліт", то відповідно контейнери розташовані в різних приміщеннях».
В таких шпиталях медики не лише рятують життя солдатам, а й живуть, заїжджаючи на довгі ротації. Під землею є все потрібне, аби не виходити на поверхню.
Що ж до бойових позицій — зараз деякі з них мають вигляд як величезні підземні міста. Одне з наймасштабніших з’явилося у десантників — теж із усіма комунікаціями, каналізацією, спальними місцями та пунктами управління фронтом. Над ними — від 1,5 до 4 метрів землі.
У ТСН ми вам його показували ще пів року тому. В цьому масштабному місті десь у лісосмузі неподалік лінії зіткнення продумано все настільки чітко, що тут є їдальня для десятків бійців та навіть кухня не гірша, ніж у ресторані — з витяжкою назовні.
Підземне «метро» для піхоти та логістика під землею
Цю ідею занурення під землю для безпеки життя підхопили всі Сили оборони. І нині на лінії фронту створили розгалужену мережу фортифікацій. Це не лише шпиталь чи пункт управління боєм, а й дорога до позицій для піхотинців, яка починається задовго до кілзони — території, де в небі панують ворожі дрони.
Цей тунель для піхоти нагадує метрополітен, де кожен вихід назовні до позицій — наче станція. Зведення таких шляхів для піхоти прийшло на заміну зовнішнім тунелям із сіток, якими обтягували фронтові дороги. Що вони не панацея — зрозуміли доволі швидко, коли росіяни навчилися нищити їх.
Але й це не всі секрети армії. Адже утримання позицій на полі бою залежить не лише від того, чи дійдуть до неї люди, а й від забезпечення їжею і боєкомплектом бійців, які сидять в окопах. Тож під землю вирішили спускати і логістику. Тунель для квадроциклів і НРК — це теж робота десантників.
Безпілотники-спостережники з камерами денного та нічного бачення роблять лінію фронту абсолютно прозорою. Вони виявляють кожен рух, по якому потім летять ворожі дрони-камікадзе. Такою стала війна 2026 року. І наступного року ця тенденція тільки зростатиме, кажуть у Силах оборони.
Стратегія Міністерства оборони та досвід В'єтнаму
У Силах оборони прогнозують: аби ще краще вберегтися від безпілотників та авіабомб, які теж нищать наші позиції і випалюють цілі міста на фронті, тенденція до розширення розгалуженої мережі підземних фортифікацій триватиме й наступного року. Цю ідею підхопили в Міністерстві оборони і вже збільшили фінансування для землерийної техніки.
Євгеній Хмара, міністр оборони України: «Йдеться про розгалужену систему тунелів в глибині оборони, захищені позиції для пілотів, укриття для нашої піхоти та ланцюжки для їхньої підтримки. Основна ціль — мінімізувати перебування військових на відкритій території, зменшити вразливість наших воїнів під час пересування, обмежити обізнаність ворога про шляхи та періодичність постачання».
Свого часу я назвала цей процес занурення позицій під землю «в’єтнамізацією». Адже це перегукується з подіями часів війни США у В’єтнамі.
Саме тоді з’явилися відомі у світі катакомби Кучі завдовжки 250 кілометрів — це розлога система підземних ходів і лабіринтів, яку ще 1945 року почали розбудовувати партизани Національного фронту визволення Південного В'єтнаму. Під час війни ці фортифікації допомагали їм протистояти технологіям і вогневій перевазі США та змінили перебіг війни — аж так, що Сполучені Штати змушені були відступити. Бо вибити військо з тих тунелів так і не змогли. Нині це історичний меморіал та туристичний об'єкт, куди можна потрапити на екскурсію.
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