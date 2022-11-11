“Тупо й образливо померти під час війни від кору чи дифтерії”: як харків'янка захворіла під час повномасштабного вторгнення

Війна не зупинила хвороби, тільки прибрала їх з інфопростору і створила кращі умови для поширення більшості з них.

Так епідеміологи передрікають спалах кору в Україні, адже спалахи цього захворювання мають циклічний характер і відбуваються в Україні кожні чотири-п’ять років. Попередній спалах тривав з 2017 по 2019 рік. Тоді хворіли не тільки діти, а й невакциновані дорослі. Головна причина цих спалахів — недостатнє охоплення щепленнями. Попри те, що перед пандемією COVID-19 рівень вакцинації в Україні зростав, під час пандемії він почав знову падати.

Героїня історії Марія не знала, що не була щеплена від більшості захворювань. Шрам від БЦЖ вона мала і як і, мабуть, більшість дорослих, не цікавилась у батьків, чи повністю вона вакцинована. Але все змінилось за декілька днів до початку повномасштабної війни в Україні.

«Перші симптоми були стандартними. Я думала, що просто застудилась. Кашель, горло болить, температура, слабкість. Єдине, що дивувало, це висип в роті на слизових оболонках. Такого в мене ніколи не було, тому пішла до лора, але через 2 дні лікування я почала задихатись, почали чесатись очі. Наступні кілька днів були найгіршими. Очі закисали, я дуже погано бачила, бо не могла одягнути свої лінзи, висип поширився навіть на ступні, і було боляче ходити», - згадує Марія початок своєї хвороби.

Діагноз ставили більше ніж тиждень. Здивовані були всі і її навіть фотографували як унікальний випадок, адже кір вважається “дитячою” хворобою і контролюється вакцинами. Власне, припустили, що це кір, після того, як зрозуміли, що є ймовірність, що Марія не вакцинована.

«Це були перші дні обстрілів Харкова. От у вівторок мені першу крапельницю поставили, а вже в четвер — війна. Перші кілька крапельниць зробили в лікарні, але ночувати я не лишалась. Мене максимально ізолювали від інших людей, бо кір дуже заразний. Я ходила увесь час в масці та капюшоні, щоб не лякати людей. А вже всі наступні крапельниці були вдома. Мій район в Харкові постійно обстрілювала артилерія, це околиця міста прям. Були ще авіабомбардування, сюди вже ніхто не приїжджав заради крапельниці», – розповідає дівчина.

Марія зізнається, що хвороба забрала у неї улюблені речі – можливості гуляти із собаками, гладити їх, спати поряд із ними.

«Руки так сильно чесались/пекли, навіть описати складно. Я дуже тактильна людина, мені бракувало близькості. Ще бракувало ясності зору. Очі наче гноїлись, якщо довго були заплющені — злипались. Зранку чоловік проводжав мене у ванну, щоб умитись, бо сама я не могла розплющити очі нормально. Треба спочатку змити увесь цей гній», – згадує дівчина.

Чіткої хронології подій дівчина вже зараз згадати не може, адже хвороба збіглася з початком війни і це був подвійний удар.

«Я завжди була дуже сильною, витривалою і спортивною. Я знала, що війна буде, і готувалась у тому числі фізично на випадок, якщо треба буде допомагати (а я проходила курси домеду). І от війна — а я безсила й прикута до крапельниці. Через це я значно рідше спускалась у підвал, було складно бігати туди-сюди. Всі йшли, а я з чоловіком лишалась в коридорі».

Зараз Марія здорова, і в її родині побільшало на 2 коти, яких вона спокійно може обіймати і гладити.

«Страшно не знати й захворіти на кір у 21 рік ще й під час війни. Я втрачала зір, задихалась від кашлю, не їла нормально (тільки через трубочку), здирала шкіру з обличчя шматками, не могла погладити собаку, бо висипи на долонях пекли, не могла купатись, бо вода ніби обпікала подразнену шкіру, усе це супроводжувалось температурою та як бонус йшов вагініт», – підсумовує дівчина.

Після того, як Марія одужала, вона зробила всі щеплення, які пропустила раніше і для яких були вакцини - від кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця, кашлюку та гепатиту В.

«Розібралась з усіма питаннями щодо захисту і вакцинації, – говорить вона. –

Ось, наприклад, важливий нюанс: деякі щеплення треба робити і в дорослому віці (від правця, дифтерії) і повторювати кожні 10 років. Всім раджу: 1) слідкуйте за календарем щеплень, 2) захистіть себе і дітей від хвороб, від яких є щеплення. Воно недарма існує!»

«Тупо й образливо померти під час війни від кору чи дифтерії», – вважає Марія.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, що змушує українців зробити екстрену вакцинацію від кору.

Читайте також:

Українців закликають не відкладати вакцинацію