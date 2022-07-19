Турборежим для волонтерів: відтепер зібрати кошти на ліки чи тепловізор буде в рази швидше

Для того, щоб не втрачати час на пошуки, волонтери самі ж об'єдналися і розробили в інтернеті платформу, яка за кілька кліків у телефоні видасть наявність чи запит на ту чи іншу допомогу.

Відтепер зібрати кошти на ліки, тепловізор, чи, скажімо, коптер - буде в рази швидше. Волонтери самі розробили спеціальну інтернет-платформу, на якій за кілька кліків у телефоні можна буде або відшукати, в кого є потрібна річ, або ж запропонувати свою допомогу.

І все це - без бюрократичних процедур, які, власне, й забирають дорогоцінний час під час війни. Докладніше - у матеріалі ТСН.

"Щоб так блискавично армія нищила в Україні окупантів - волонтери цілодобово збирають гроші на безпілотники, зброю та тепловізори. Для того, щоб не втрачати час на пошуки, самі ж об'єдналися і розробили в інтернеті платформу, яка за кілька кліків у телефоні видасть наявність чи запит на ту чи іншу допомогу", - розповідає кореспондент ТСН Віталій Афанасієнко.

"Будь-яка людина, з будь-якої точки світу, а ми працюємо з нашою українською діаспорою, може через платформу спілкуватися, і ця комунікація займе там 5 хвилин. І зразу буде висвічуватися якась інформація і хтось зможе нею скористатися. У нас буде ціла система контролю входу для тих, хто буде реєструватися. Тому сюди не потраплять ані шахраї, ані диверсанти", - каже співзасновник волонтерської платформи Віктор Церкало.

Система ідентифікуватиме і волонтерів, і тих, хто потребує допомоги. І через цю систему шукати звідусіль через сарафанне радіо не доведеться, кажуть самі волонтери.

"У мене ресурс закінчується, наприклад, гуманітарний, вантаж, а в когось є. А в мене є люди, які потребують допомоги, ми можемо поділитися цією можливістю: він дає мені вантаж, я через свою волонтерську мережу адресно віддаю людям цю допомогу", - каже волонтер Анатолій Павленко.

Пані Олена нині допомагає у зборі коштів на ремонт однієї з машин, яку росіяни обстріляли із автоматів. Каже, шукати і гроші, й інший гуманітарний товар з часом стало складніше. Сарафанне радіо працює, але це забирає час. Тому створеній інтернет-платформі радіє.

"Я думаю, це дуже полегшить роботу, і не треба буде оце все проходити, можна буде давати запит напряму: один другий, третій, між собою скоординуються волонтери… Нещодавно ми тільки відправили хлопцям на 40 тисяч ліків, і знову є потреба в ліках, в ремонтуванні машини, зараз це найголовніше, є запит на коптер, є запит на сітки, ми повинні ще купити матеріал", - розповідає волонтерка Олена Прозорова.

Разом із Оленою на волонтерській кухні працює і Антон. Він теж допомагає у збиранні коштів на гумдопомогу, але основна його місія - нагодувати смачною їжею тут, на волонтерській кухні.

"Ми прийшли сюди після військкомату, ми з'їздили в одне місце, нас відправили додому. І доки чекати телефонного дзвінка, щоб якось зайняти себе, ми вирішили зайнятися волонтерством... Нас просять залишитися тут", - каже волонтер Антон Узун.

Головний відповідальний за мобілізацію Роман Горбач каже, що територіальні центри комплектування та соцпідтримки цікавляться, чим зайнята людина в мирному житті. І хоч волонтери цінні в тилу,- як такої броні від мобілізації вони все ж не мають.

"Якщо ця людина прийшла, і вона має фах, який не потрібен, то, звичайно, йому скажуть, що йому або потрібно зачекати, або заспокоїти, що його професія поки що більше тут потрібна, але, можливо, настане момент, для того, щоб його викликати і призвати до ЗСУ", - пояснює начальник Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

Втім, до повістки Антон готовий. А поки забезпечує тил і паралельно вивчає волонтерську інтернет-платформу, аби принести користь і тим, хто нині боронить Україну.

Нагадаємо, війна змінила не лише життя, але й мову: з’явилися неологізми і багато лайки.

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