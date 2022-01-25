Туристи, яких у Карпатах засипало снігом, зірвали одразу дві лавини: деталі

Для всіх це був далеко не перший похід.

Туристи, яких напередодні у Карпатах засипало снігом, зірвали одразу дві лавини. П’ятеро чоловіків опинилися під метровою товщею снігу. Рятувальники кажуть - вони обрали один з найнебезпечніших маршрутів. Схил Плай - дуже крутий і загроза сходження лавин там надзвичайно висока. Чому екстремали на це не зважають і ризикують життям, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 24 січня.

Вирішили зрізати шлях й пішли крутим схилом, аж раптом під ногами сніг рухнув. На шаленій швидкості перекидаючись та провалюючись у кучугури, задихаючись під метровим шаром снігу летіли метрів 400. Коли зупинилися й здавалося лихо позаду, на них зірвалася друга лавина - розповідає Денис Гапченко.

Денис один із групи туристів, які потрапили під лавину. Хлопець розповідає, у гори пішли чоловічою компанією, але один одного вони раніше не знали. Познайомилися у соцмережах в одній з груп для любителів екстриму.

Для всіх це був далеко не перший похід. Всі були підготованими. Багато хто пройшов Пакистан, Кіліманджаро та Непал. Всі були досвідчені. Саме це і врятувало туристів, кажуть рятувальники. Але при цьому навіть досвідчені злегковажили - пішли у гори, коли загроза сходження лавин була найвищою та ще й обрали для спуску найнебезпечніший маршрут.

З гідом туристи також познайомилися у соцмережах. 29-річний чоловік повів у гори вісьмох людей, знехтувавши всіма правилами безпеки й навіть не зареєструвавшись, кажуть рятувальники. Зрештою саме він постраждав - травмував голову та кінцівки й рухатися далі вже не зміг. Шукали і доправляли його гірські рятувальники.

Травм він зазнав незначних. Це здебільшого забої та шоковий стан. На щастя, що все завершилося так. Якби зірвався більший шар снігу, це могло призвести до трагічнішого випадку

У горах туристи планували провести щонайменше три доби, ночувати у наметах за мінус 20 й пройти ще кілька небезпечних маршрутів. Але їхні плани обірвалися.

Кореспондент ТСН Світлана Деніщук

Туристи, яких напередодні у Карпатах засипало снігом, зірвали одразу дві лавини