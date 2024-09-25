Туристичний сезон в Одесі під час війни: що відбувається на пляжах

Тепло триматиметься в Одесі до кінця цього тижня.

В Одесі теплий вересень подарував курортникам додатковий тиждень пляжного відпочинку. Хоча офіційно купальний сезон уже завершився, людей на морі ще багато.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

В Одесі температура повітря +27, а морська вода досі не нижче +20. Умови для відпочинку майже ідеальні. Попри офіційне завершення курортного сезону деякі пляжні комплекси вирішили продовжити роботу і не прогадали – оксамитовий сезон вабить відпочивальників.

Пляжний сезон в Одесі

"Усі задоволені, бо море тепле і, якби ще така погода була кілька місяців, у нас було б ще чимало відпочивальників. Море лікує і фізично, і морально", — каже працівниця пляжного комплексу Наталя Явор.

Саме за таким лікуванням приїхали сюди родини з прифронтових регіонів. Кажуть, хотіли, аби діти хоч трохи перепочили від вибухів та тривог. Але найбільше тут одеситів, які традиційно ходять на море або навесні або восени, коли пляжі напівпорожні, а море і сонце майже літні.

Одеса

"Я на нього завжди чекаю, тому що усі якраз роз’їжджаються, діти йдуть до школи, у мене є старша дочка — от вона йде у школу, а я з молодшою — на море. Я дуже люблю цей період", — каже одеситка Ганна Жуковська.

Тепло триматиметься в Одесі до кінця цього тижня. Тож іще можна застати трохи літа. Далі поступово ставатиме прохолодніше, а потім почнуться й дощі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АНОМАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ ОЖИВИЛО ПЛЯЖІ! ОДЕСА ЗНОВУ ЗУСТРІЧАЄ ВІДПОЧИВАЛЬНИКІВ!

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