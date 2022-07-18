Турне Байдена Близьким Сходом: що це дасть Україні і за що президента США критикують на батьківщині

Завершилося близькосхідне турне президента США, за яке він нарвався на критику за зустріч із фактичним лідером Саудівської Аравії, якого американські спецслужби вважають причетним до замовного вбивства журналіста американського видання The Washington Post, йдеться в ТСН .

Відео не рукостискання, але привітання, що зародилося за часів ковіду, - кулаками, між президентом Сполучених Штатів та наслідним принцем Саудівської Аравії, облетіло увесь світ. Ще кілька років тому така зустріч здавалася неможливою. Після жорстокого убивства 2018 року опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі, причетним до якого американські спецслужби називали саме наслідного принца Мохаммеда бін Салмана, Байден обіцяв зробити Саудівську Аравію вигнанцем у світі. Але нові часи вимагають нових союзників. І хоч Байдена критикують удома за переговори із диктатором, він таки зважується на цей крок.

Також читайте За один рейд на Київщині патрульним довелося із пострілами зупиняти п’яного водія і знищувати саморобну вибухівку

«Ми маємо справу із лідером країни, причетноі до вбивства журналіста. Я не думає, що такий спосіб правління має винагороджуватися візитом президента Сполучених Штатів», - каже сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс.

Байден відвідує країни близькосхідного регіону, з якими може розраховувати на ділові стосунки - Ізраїль, Палестину та проводить саміт із цілою низкою лідерів країн Перської затоки. «Ми не можемо залишати на Близькому Сході вакуум для Росії та Китаю»:- відверто говорить він про мету свого візиту.

Водночас Росія цементує зв’язки із Сирією та Іраном, що упритул наблизився до виконання ядерної програми. Путін у вівторок вирушає на переговори до Тегерану. Американська розвідка підтвердила - Іран погодився допомогти Кремлю бойовими дронами та навчанням російських військових. Тим часом Байден дякує арабським лідерам за підтримку України.

«Уся рада співробітництва держав Перської затоки плюс Єгипет та Йорданія голосували на Генасамблеї ООН за засудження вторгнення Росії в Україну. Це був переламний момент. Це показало, що ключові цінності суверенітету та територіальної цілісності справді є універсальними. Буду відвертим: підтримка порядку, заснованого на правилах, не означає, що ми завжди маємо погоджуватися з кожного питання. Але це означає, що ми об‘єднуємося довкола основних принципів, що дозволяють нам разом працювати над глобальними викликами», - каже Байден.

Росію та країни Перської затоки пов’язує участь в організації ОПЕК+, що об‘єднує експортерів нафти. На тлі відмови від російських вуглеводнів, і відповідно зростання цін на енергоносії у світі, Мохаммед бін Салман погоджується на збільшення видобутку нафти, що має допомогти стабілізувати ціни на світових ринках. «Королівство виконає свою роль щодо цього, ми оголосили про збільшення своїх виробничих потужностей до 13 мільйонів барелів щоденно. Але більше королівство не зможе збільшувати видобуток», - каже він.

Зближення Росії з Іраном може прискорити визнання путінського режиму спонсором тероризму у світі. І тоді Роcія долучиться до клубу вигнанців-диктатур, що потягне за собою додаткові санкції. Сенатський комітет підтримав це рішення наприкінці червня. Останнє слово залишається за адміністрацією президента США.

Читайте також:

У річницю збиття літака рейсу MH17 нідерландець розповів про втрату сина, невістки і онука: щемлива історія родини

Після обстрілу Дніпра вогонь довелося гасити дві доби, розбирання завалів і пошук зниклої людини триває досі

У Вінниці попрощались із загиблими 4-річною Лізою і 7-літнім Максимком, а сьогодні ховатимуть 8-річного Кирила