Турне Путіна до Китаю: експерт вказав на цікаву деталь, яка може розізлити Трампа
Аналітик пояснив, як візит Путіна до Китаю може вплинути на Трампа.
Поїздка Путіна до Китаю може плинути на позицію Дональда Трампа щодо війни в Україні.
Про це у коментарі ТСН.ua сказав міжнародний експерт Олександр Хара.
Аналітик зазначив, що візит Путіна до Китаю може «протверезити» США.
«Можливо, трохи протрезвіють у Вашингтоні, оскільки їхній „ковбойський наскок“ не вдався у питанні швидкого завершення війни. Абсолютно марні ідеї про те, що Росію можна відтягнути від Китаю. Я сподіваюсь на те, що висновок буде наступним: треба допомогти Україні вирішити російську проблему, росіяни будуть займатися внутрішніми справами і тоді не будуть настільки допоміжними для Китаю. Це логічна думка. Але чи дійдуть американці зараз до неї, чи пізніше, чи взагалі дійдуть — це відкрите питання», — сказав експерт.
