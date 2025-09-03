Турне Путіна до Китаю: експерт вказав на цікаву деталь, яка може розізлити Трампа

Путін / © Associated Press

Поїздка Путіна до Китаю може плинути на позицію Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав міжнародний експерт Олександр Хара.

Аналітик зазначив, що візит Путіна до Китаю може «протверезити» США.

«Можливо, трохи протрезвіють у Вашингтоні, оскільки їхній „ковбойський наскок“ не вдався у питанні швидкого завершення війни. Абсолютно марні ідеї про те, що Росію можна відтягнути від Китаю. Я сподіваюсь на те, що висновок буде наступним: треба допомогти Україні вирішити російську проблему, росіяни будуть займатися внутрішніми справами і тоді не будуть настільки допоміжними для Китаю. Це логічна думка. Але чи дійдуть американці зараз до неї, чи пізніше, чи взагалі дійдуть — це відкрите питання», — сказав експерт.

