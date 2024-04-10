Тут хотіли жити лакшері-зрадники: екскурсія квартирами олігарха Шелкова і колаборанта Сальдо

В Одесі конфіскували квартири підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо. Нерухомість виставили на аукціон, який призначений на 17 квітня. Отримані кошти направлять до спецфонду з відновлення України. Щоби показати елітні квартири потенційним покупцям, усередину запросили журналістів, серед яких був і наш Сергій Осадчук. Про це йдеться в ТСН.

Найпопулярніший одеський район – Аркадія. Тут найдорожче в Одесі житло. Саме у цій 18-типоверхівці трикімнатну квартиру площею у 128 квадратних метрів придбав зрадник Володимир Сальдо. Той самий, який під час окупації Херсона пішов на співпрацю з росіянами і очолив окупаційну адмінстрацію. Сусіди стверджують – за багато років з моменту купівлі цієї квартири Сальдо тут жодного разу не бачили.

Житловий комплекс, в якому знаходиться квартира зрадника Сальдо / Фото: ТСН.ua

"Від самого початку тут мешкали якісь одні жінки, потім інші, постійно щось змінювалося. Його тут жодного разу не бачили. І те, що він (Сальдо. – Ред.) каже, що згодом повернеться в Одесу, то ми бажаємо щоб лише у цинковому повернувся", – емоційно зазначає сусід.

Квартира, яка належить зрадникові Сальду

Власник має борг за комунальні послуги – майже 15 тисяч гривень. Тож тут відключені світло та вода. Від початку повномасштабного вторгнення квартира стоїть порожня. Тепер це конфісковане житло держава продає за майже 4 мільйони гривень.

А у районі Французського бульвару – ще одна багатоповерхівка на березі моря. Потрапити всередину представникам Фонду держмайна вдалось не одразу – двері так давно зачинені, що замок заїдає.

Чотирикімнатна квартира на третьому поверсі – панорамні вікна з видом на море, всередині оригінальний камін. Тут одразу два санвузли з джакузі, кухня та окремий бар.

Квартира російського олігарха Михайла Шелкова

Площа квартири майже 176 квадратних метрів. Це – вже конфісковане майно російського олігарха Михайла Шелкова. Він причетний до схем прихованого постачання української сировини в Росію.

Є в квартирі таке цікаве приміщення, у якому одразу два сейфи – один для зброї, один для грошей. Вони відкриті і порожні. Ну і власники видно що вони поспіхом намагалися виїхати, тому що позривали навіть світильники.

Вартість цієї квартири на аукціоні складає трохи більше 7 мільйонів гривень, але у Фонді держмайна прогнозують, що під час торгів ціна може суттєво підрости.

"Кошти до державного бюджету будуть залучені до спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зараз це дуже важливо для України і ми усі повинні сьогодні розуміти що наразі санкційне майно повинно працювати на відновлення нашої держави, на відновлення України", – каже голова Комісії з реорганізації регіонального відділення ФДМУ Вікторія Лисюк.

В Одесі це перші дві квартири з так званих санкційних активів, які фонд Держмайна продає з аукціону. Загалом фахівці вже визначили понад сімсот об’єктів нерухомості в Україні, які належали російським підприємцям і українським зрадникам-втікачам. Усі вони будуть продані через систему Prozorro.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Новини ТСН онлайн 19:30 10 квітня. Доба до нової мобілізації?! Над Європою нависає війна!