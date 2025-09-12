"Тут нічого не має бути": як росіяни перетворюють Чернігівщину на "буферну зону"

Росіяни знищують дронами Чернігівщину / © iStock

Реклама

Чернігівщина, яка межує з Росією, все більше потерпає від російських обстрілів. За минулу добу під ударом опинилося чотири райони. Найбільше по області летить «Шахедів» та FPV-дронів.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти. Вона повернулася з Семенівки, що за 10 кілометрів від російського кордону.

Безпекова ситуація в Семенівці лише погіршується, і це відчувається з кожним моїм відрядженням сюди. Людей на вулиці все менше, розбитих хат усе більше. Ворожі дрони просто висять над головою, і щоб оперативно сховатися під час обстрілів, по всьому містечку стоять модульні укриття.

Реклама

Повітряна тривога тут майже без перерви може тривати цілодобово. Тому місцеві постійно прислухаються до сторонніх звуків.

«Ми вже дуже добре розбираємося, знаємо, де скиди, „Молнії“, „Герані“ і „Шахеди“, які летять на Київ», — кажуть місцеві.

Журналістам теж радять дослухатися до шуму. Після першого почутого вибуху — хутко до укриття. Тут уже працюють співробітники місцевого ЦНАПу.

Пані Олена навіть у таких умовах приймає, бо відвідувачі приїздять і з інших сіл громади. Візитерка каже: іноді змушені їхати до центру громади, який постійно під атакою російських дронів, але кожна поїздка до Семенівки — виклик.

Реклама

«Зараз за день, буває, машина не встигає приїжджати до частини, і пожежі стали масштабніші. Раніше, коли не було війни, сповіщення про пожежу ми збиралися і їхали. А зараз треба ще дізнатися, що по небу, безпекову складову», — каже Андрій Савицький, начальник Семенівської пожежної частини ГУ ДСНС.

Нині через посуху — вогненебезпечний період. Та ще й росіяни навмисне палять хати, то ж рятувальникам, каже Андрій Савицький, ніколи передихнути.

«Складається враження, що вони роблять буферну зону, щоб тут нічого не було, кидають. Взрива нібито і немає, а хата горить, кидають запальничку — і горить трава, будинок, сарай, а застройки густі, воно починає одне за одним», — каже він.

Поки журналісти працювали в Семенівці, російська армія завдала сімох прицільних атак по містечку ударними дронами — по об’єктах критичної інфраструктури, приватних та адміністративних будівлях.

Реклама

Росіяни змінили ще й тактику — запускають реактивні дрони зі швидкістю від трьохсот кілометрів за годину. Їх складніше збивати. А ще ворог розкидає листівки у вигляді стогривневих купюр із закликами здавати координати позицій ЗСУ і за це отримувати справжні гроші.

«Це класичний приклад інформаційної-психологічної операції ворога, яка має на меті посіяти паніку серед населення, а також схилити певних людей до співпраці. Ми наголошуємо, що передавання інформації про розміщення українських військ є важким кримінальним злочином, але ми впевнені в лояльності наших людей і в єдності суспільства. У разі виявлення таких листівок їх необхідно передавати до поліції або знищувати», — каже Богуслав Крук, речник 15-го армійського корпусу ЗСУ.

Ворожі війська на прикордонні Чернігівщини просто полюють на людей. Днями на цьому подвір’ї FPV-дрон убив жінку, яка перебирала картоплю.

«Це було вдень. Звісно, вони бачили, що роблять. Це терор, терор цивільного населення. Більше я нічого не додам, країна-терорист тероризує. Я думаю, для того, щоб люди тут не жили, щоб не було розвитку, щоб не було життя», — каже Сергій Єрьома, заступник Семенівського міського голови.

Реклама

Північ Чернігівщини завжди була депресивним регіоном. Від центру — далеко, щільність населення низька. Основні робочі місця — фермерські господарства та підприємства лісництв. Тепер ворог добиває все, з чого живе громада. Під ударами — навіть звичайні магазини.

Пані Вікторія лише нещодавно відкрила манікюрний салон. Але через дронову атаку сьогодні не її день. Остання хвиля дронової активності над Семенівкою не спровокувала масову міграцію людей, каже пані Вікторія.

Та єдину в громаді школу, яка працювала очно, довелося закрити. До неї шкільними автобусами возили дітей із кількох сіл.

Населення Семенівської громади за час великої війни скоротилося мінімум на третину. Обов’язкової евакуації тут немає, хоча це й зона активних бойових дій. Тим, хто хоче виїхати, міська рада допомагає транспортом та підшуковує житло в сусідніх громадах.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 12 ВЕРЕСНЯ