“Тут взагалі інший світ”: військовий різко висловився про прірву між цивільними та військовими

Цивільне життя набагато важче, ніж "бойові". Тому що тут взагалі інший світ, і більшість речей ти не можеш зрозуміти.

Про це розповів Данило “Серфер” Смирнов, командир штурмової групи 2-го механізованого батальйону 3ОШБР в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“От у мене коксохім, Авдіївка — це ж нереальна історія. Ми були в 15 кілометрах від Донецького аеропорту. Це величезна історія. Ти підійдеш до будь-якої людини десь в кав’ярні, спитаєш, чи ти знаєш, що таке коксохім? Ні, не знає. Люди просто не розуміють, що взагалі в нас коїться. Вийти там ввечері на Хрещатик, подивитися, скільки там людей тусуються. Я не розумію, як так можна робити”, — каже військовий.

За його словами, цивільні п’ють алкоголь в центрі Києва, де за сто метрів стоять прапорці, біля яких вшановують пам’ять полеглих воїнів.

“Взагалі це настільки неправильно, що люди не те, що забули, їм просто навіть байдуже. Вони думають, що війна їх ніяк не торкнеться. А я вважаю, що воювати будуть всі. Тому що війна зараз важка, і люди постійно потрібні. Якщо люди не будуть допомагати, то це буде дуже погано”, — розповів Данило Смирнов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОКИНУВ НАВЧАННЯ за кордоном та СТАВ ШТУРМОВИКОМ у 18 років! Унікальна історія бійця 3 ОШБр!

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