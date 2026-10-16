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"Тут є хтось?!": у київському ЖК під час пожежі на посту охорони загинув чоловік
Внаслідок займання поста охорони загинув 23-річний охоронець.
У Києві сталася трагедія: в одному з житлових комплексів загорівся пост охорони, внаслідок чого загинув молодий охоронець.
Пожежа спалахнула в приміщенні пункту охорони в ЖК «Паркове місто», що на Пріорці. На кадрах, які опублікували в мережі, видно, як полум’я виривається з приміщення, а довкола утворилося щільне задимлення. Хтось із перехожих намагався зазирнути всередину пункту та вигукував: «Тут є хтось?!».
Очевидці зазначають, що біля пункту охорони практично не було чим дихати — на відео чути, як кашляє автор зйомки. У поліції Києва підтвердили факт пожежі та загибелі людини.
«Загорівся пост охорони. Охоронець, який перебував усередині, загинув. Чоловікові було 23 роки», — повідомили ТСН.ua у поліції Подільського району.
Правоохоронці додають, що наразі встановлюють усі обставини події. Експерти ДСНС з’ясовують причини займання, які призвели до трагічних наслідків.