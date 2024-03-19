“Тут є ждуни”: росіяни нещадно знищують Сумщину та скидають на цивільних сотні авіабомб

На півночі поряд із кордоном з Росією ситуація стає все більш пекельною. Росіяни продовжують нещадно бомбити українське прикордоння. Важка ситуація на Сумщині, там вибухи не припиняються.

Яка зараз ситуація на північному кордоні, чи не готують росіяни там новий наступ після посилення обстрілів, чи збудували там належні укріплення та хто наводить ракети на регіон? Всі подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

На Сумщині — пекло

У Національній поліції України заявили про чергове загострення ситуації на північному кордоні з Росією. Ворог посилив обстріли та терор мирного населення, тож правоохоронці закликають людей негайно залишити так звану 5-ти кілометрову зону поруч із кордоном. Але не всі можуть виїхати самотужки — найбільше страждають малі та літні люди.

Ось це відео з села в Охтирському районі Сумщини. Поліцейські, не попри вибухи, які чутно тут зо всіх боків, рятують бабусю, яка не може сама виїхати у безпечне місце. У самому ж селі жити вже неможливо — ворог не лишив цілою жодну будівлю і продовжує гатити по селу без розбору.

Не міг обійти осторонь ситуацію, що склалась на Сумщині, і президент Володимир Зеленський. У своєму Телеграм-каналі він звернувся до партнерів, бо світ має бачити, що з мирними українцями продовжує робити РФ, і це стосується не тільки Сумської області, але й інших куточків країни. Україну щодня атакують ракетами і “Шахедами”, тож потрібні Patriot, які просто так “пиляться” на Заході.

“Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 “шахедів” і майже 900 керованих авіабомб.

Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони російських терористів, ми можемо знищувати російську військову авіацію. Такі наші дії рятують тисячі життів і дають українській економіці змогу функціонувати.

Але ми потребуємо більшого захисту — цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. “Петріоти” й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти”, — йдеться у повідомленні Зеленського.

Російські ракети наводять “ждуни”. Таку відверту заяву зробив Артем Семеніхін, мер українського Конотопа, що на Сумщині. 18 березня місто знову зазнало удару російською ракетою Х-59. В інтерв’ю “Суспільному” міський голова слів не підбирав і заявив все як є: “ждунами” мають займатися спецслужби, щоб раз і назавжди позбутися наводчиків.

“Ми обґрунтовано вважаємо, що тут є якийсь “ждун” або “ждуни”, які корегують ворожі удари по Конотопу. Наші аналітики моніторили російські пабліки, то там описувалось — який димок іде, скільки часу горить і т.д. Це може прослідкувати той, хто безпосередньо бачить це на місці. Тут є чим займатись нашим спецслужбам, я впевнений, що вони справляться з цим завданням”, — сказав Семеніхін.

Ракетні удари не припиняються

На щастя, внаслідок ракетного удару 18 березня обійшлося без серйозних руйнувань, хоч і зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За день до цього били по Конотопу і “Іскандером” — обійшлося без жертв, однак лише побило шибки та посікло будинки.

19 березня у коментарі для “Сніданку з 1+1”, очільник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що він чітко спостерігає масове збільшення ударів по Сумщині, зокрема ворог все частіше використовує дрони — найбільше їх прилетіло саме в березні.

Ворог готує наступ на північ?

Доволі логічно, що Мережею почали ширитись чутки, що збільшення кількості обстрілів РФ, а їх у день можна тут нарахувати кілька сотень, свідчить по підготовку ворога до наземного удару. Водночас у Сумській ОВА просять людей не панікувати, бо якщо росіяни сунуться, то отримають по зубах.

“Ми знаємо сьогодні дані, які нам дозволяють сказати, що великої переваги відносно наших Збройних Сил, які б дозволяли сказати, що є такі можливі дії ворога… я б так не оцінював. Знаючи й наші сили, і знаючи сили ворога, тому сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону — це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі”, — повідомили в Сумській ОВА.

За даними голови Сумської ОВА, через бойові дії люди повністю виїхали з 22-х населених пунктів Сумщини. Наразі ж страждають від постійних обстрілів до п’яти селищ і містечок — там лишилося по 3-10 людей на село, а хати майже всі зруйновані. Цивільних планують евакуювати вже найближчим часом.

Проте ЗСУ все ж перестрахувалися. За словами речника Оперативного командування “Північ” Вадима Мисника, саме на Сумщині Сили оборони ущільнюють укріплення ліній оборони. Кажуть, в регіоні існує висока загроза проникнення за стрічку кордону ворожих ДРГ.



“Сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп — ред.) та військових з боку Російської Федерації. Зараз Сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній”, — зауважив Мисник.

Нагадаємо, що лише за одну добу 18 березня на Сумщині зафіксували понад 200 вибухів і щонайменше 50 ворожих обстрілів. Рашисти гатять по прикордонню з мінометів та артилерії, накривають села “Градами”, а по містах у глибині регіону б’ють дронами, балістикою та крилатими ракетами.

Зауважимо, що однією з цілей так званої “обмеженої військової операції” російських добровольців, яка станом на 19 березня досі триває і тільки посилюється на території Бєлгородської та Курської областей, було знищення російських військ, які продовжують нещадно обстрілювати мирних українців і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Харківщині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ТУТ Є ЖДУНИ!” Росіяни знищують Сумщину: на цивільних скидають сотні авіабомб!

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