"Тут жила моя мама. Не знаю, чи жива": що кажуть жителі Харкова, які пережили кривавий обстріл з боку РФ

Під завалами у Харкові можуть бути люди.

У Харкові триває пошукова операція на руїнах будинку, куди цієї ночі вдарили росіяни: відомо про 6 загиблих та 26 поранених. За даними обласної адміністрації, під завалами можуть бути люди, серед них, ймовірно, дитина. Рятувальники не зупиняючись ні на мить продовжують роботи, застосовують важку техніку, аби розібрати завали.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентів ТСН.

Російські терористи масований ракетний обстріл розпочали опівночі. Перші влучання - у житловий будинок. Одразу зайнялась пожежа. Під завалами - люди. Рятувальники, медики та поліція миттєво приїхали на допомогу. Втім росіяни знову застосували тактику подвійних ударів.

Рятувальники кажуть, діяти треба було швидко. В охоплених вогнем квартирах були люди. Рятувальники витягали їх за допомогою драбин. Розбір завалів не припиняли ні на мить, адже знали, що під ними люди.

"Обвалились плити перекриття. Плити між поверхами. На місці події працювали підрозділи ДСНС. З-під завалів та заблокованих квартир було врятовано 6 чоловік серед них 1 дитина. Кілька мешканців не виходять на зв'язок", - каже речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Євген Василенко

Цілу ніч та весь день пані Олена сидить біля свого розбитого дому та чекає на звістку про рідних.

"Рятувальники витягли через іншу квартиру. Через четвертий поверх по драбині. Мені повезло, що я біля дверей стояла. А чоловіка з мамою завалило. Чекаємо поки відкопають. Вони пішли за телефоном і вийти в коридор хотіли. Й прилетіло", - каже вона.

Жінка міцно обіймає свого песика. Він пробув під завалами щонайменше 5 годин.

Олена

Із людьми, які пережили цю пекельну ніч працюють психологи.

"Тут живе моя мати. вона на третьому поверсі, ще не витягли. Не знаємо, жива вона чи ні. Я прийшла. Сестричка слава богу жива. А мама там ще. У неї був інсульт. Вона лежача, їй 86 років", - каже Тетяна.

Тетяна

Влучання було саме в кут дому. Рятувальники застосовують важку техніку аби підняти плити перекриття.

В лікарня медики лишили 8 потерпілих, 2 з них у тяжкому стані. Є серед поранених і діти - 12 річна дівчинка і 11 річний хлопець, їхній стан середньої тяжкості загрози для життя немає. Сотні квартир потрощені. Людям, яким немає куди піти, влада обіцяє кімнати в гуртожитку.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня росіяни вдарили ракетою С-300 по житловій забудові Харкова, внаслідок чого було пошкоджено п'ятиповерхівку.

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