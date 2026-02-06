- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 2 хв
"Тварі, с**и": росіяни шокували цинічним ударом по притулку для тварин, очевидці не стримують емоцій
Росіяни тероризують Запорізьку область: у Преображенці та Біленькому поранено цивільних, у Вільнянську загинуло подружжя, а в обласному центрі дрон знищив притулок для тварин.
Сімох людей росіяни поранили сьогодні у Запорізькій області. Окупанти не припиняють тероризувати регіон ударними безпілотниками — тривога в області лунає ледь не кожну годину. Вночі нелюди вбили подружжя, вдень — цілили по цивільних авто та навіть по собачому притулку.
Більше про цей підступний удар та наслідки ворожих атак — у матеріалі кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.
Терор у громадах та загибель подружжя
Ворожі дрони атакують область один за одним. У Преображенці FPV-дрон знову вгатив у цивільне авто — постраждали двоє чоловіків. У селі Біленькому ворожий безпілотник влетів просто у господарське приміщення, поранення дістали троє людей.
Найстрашнішою стала ніч для Вільнянська: там «Шахед» вбив подружжя у власному будинку. В самому Запоріжжі через нічну атаку поранено 14-річного підлітка.
Удар по притулку: «Зіроньки більше немає»
Вже вдень окупанти спрямували «Шахед» на притулок для тварин. Дрон влучив прямо у вольєр, де жила місцева улюблениця — німецька вівчарка Зіронька.
Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Ще з самого ранку на цьому місці був вольєр із Зіронькою. Російський „Шахед“ не залишив тут живого місця. Довкола вирви — потрощені клітки та знищена вогнем будівля».
Працівники притулку не можуть стримати сліз. Пані Ірина згадує, що наслідки могли бути ще гіршими, але за мить до вибуху жінки зайшли у приміщення.
Ірина, працівниця притулку: «Це жахливо було. Собаки, які були тут — всі були мертві. Вольєру Зірки не було. Дерева всі в уламках. Дим, вогонь, страшно… Я зайшла в підвал підкинути дрова, бо там у нас хворі собачки, а колега Яна пішла перевдягатися. Закрили залізні двері — і буквально за хвилину жахливе гудіння та вибух».
Втрати та обурення волонтерів
Через цей удар одна працівниця притулку потрапила до лікарні з сильно пораненою ногою. З десяток собак загинули на місці, ще стільки ж дістали поранення. Кількох тварин досі не можуть знайти — перелякані вибуховою хвилею, вони втекли через вибиті двері.
Як тільки місто почуло про атаку на тварин — до притулку потяглися небайдужі люди. Але навіть ті, хто бачив на війні все, не стримують емоцій.
Ірина, волонтерка притулку: «Двері вибило хвилею, собаки втекли, ми не можемо їх знайти. От такі втрати. У нас вже сил та емоцій немає, за росіян навіть говорити не хочеться»
Обстріли регіону тривають. Рятувальники та волонтери продовжують розбирати завали та шукати чотирилапих, що вижили в цьому пеклі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Працівники не стримуються... Наслідки страшного УДАРУ по притулку у Запоріжжі