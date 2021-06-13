Тварина-мандрівниця: собака з Києва об'їздила 30 країн та 116 міст

У найближчих планах - відвідати Марокко.

30 країн, 116 міст, 16 видами транспорту об'їздила столична собака Чапаті. І за це собаку-мандрівницю внесли до Національного реєстру рекордів. Диплом вручали врочисто під оплески глядачів та гавчання інших цуциків, які далі України ніде не бували. Які ж країни відвідала Чапаті, куди помандрує ще та чому собаку з Києва рекордсменкою визнала ще й Індія - дивіться далі, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

ЇЇ господарі побачили ще цуценям на дорогах індійського містечка: в численних лишаях та незліченних блохах. Виходили, вилікували та прикипіли душею. Назвали на честь індійського хліба і стали мандрували разом. Чапаті подолала 55 тисяч кілометрів, 14 островів та 11 морів.

Щоби скрізь побувати, в Чапаті ціла коробка з документами. У чотирилапої є паспорт, щеплення, а ще чіп уживлений під шкіру. Про свої пригоди розповідає в соцмережі, де в Чапаті персональна сторінка.

Щоби це популяризувати, Христя та Женя вирішили з їхньої мандрівниці зробити ще й рекордсменку. Подалися на рекорд - в Україні та Індії. Індуси спочатку взяли ДНК-аналізи, визнали, що собака таки з їхніх країв і передали медаль

Українські фахівці перевірили чи справді Чапаті стільки об'їздила і вручили диплом.

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Нагороджують Чапаті під оплески людей та гавкання їхніх улюбленців. Жоден присутній пес за межами країни ще не був. Чапаті ж планує мандрувати й далі. У найближчих планах відвідати Марокко.

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Новини України: собака-мандрівниця з Києва побувала в 30 країнах і встановила Національний рекорд

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