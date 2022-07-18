Тваринка на прокат: київський притулок роздав своїх вихованців на вихідні всім бажаючим, щоб придивились

У тимчасовому притулку для тварин, що виник через російську агресію, сподіваються - так люди швидше порозуміються з чотирилапими, які їм симпатичні, і захочуть їх забрати, йдеться в ТСН.

У тимчасовому притулку для тварин, що на столичнім «Виставковім центрі» чимала черга охочих вигуляти собаку, зібралася ще до відкриття. Мешканці притулку вже добряче зачекалися на прогулянку.

Примітно те, що вигуляти пса це тільки привід, аби привернути увагу до того, що всі ці тварини потребують нового дому. І ті хто приходять, це розуміють. «Є в планах. що хочемо собаку собі взяти. Можливо і знайдемо собі друга. Дуже шкода, що не можна додому забрати, тато проти», - каже одна із відвідувачок.

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Та все ж ще вдома, тато був категоричніший, а прогулявшись трішки вже й не певен, каже, може й візьмуть це собача.

В павільйоні притулок утворився весною, коли біля Києва ще стояли російські війська. Це загарбник винен у тому, що горе прийшло до домівок місцевих жителів, а заразом і їхніх тварин. Лише крізь ці стіни пройшло дві сотні чотирилапих. І це не лише собаки, а й чимало котів. До них сьогодні також черга.

Хтось гладить, хтось лиш розглядає, але й чимало тих, хто таки забирає їх додому. «Ми складаємо акт прийому-передачі тварини, де вказується, якщо найшовся власник, то людина впродовж двох місяців зобов'язується повернути тварину. Всі відносяться з розумінням до цього. Але як показує практика, із усіх тварин лише 5 повернулися до попередніх власників», - кажуть у притулку.

При цьому від березня нову сім'ю знайшло майже 150 тварин. Серед яких і сестрички Роззі та Емма. "Я їхала забрати собі двох собак, така в мене була мрія", - каже Леся з Бородянки

Вона твердить, що розуміє, як це - не мати рідного дому, тому в своїм виборі і не вагалася.

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