"Твій світ просто спорожнів": що кажуть військові про ПТСР і як а Україні боряться із недугою

Повітряні тривоги, "прильоти" ворожих ракет чи дронів, смерть близьких, все те, що викликає сильну напругу в умовах може спричинити у людини посттравматичний стресовий розлад. Насправді це нормальна реакція організму на ненормальну ситуацію. І відповідно після пережитого негативного досвіду можна віддалитись від своїх близьких, закритись у собі, переживати погані спогади та мати проблеми зі сном.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маріам Оганнисян.

Військові страждають на ПТСР

Юрій Горбаченко зараз на реабілітації. Відновлює тіло після численних поранень. А ще намагається оговтатись психологічно.

"Ти не те що втратив сенс життя , ти перестав бачити, сенс що робити далі. Ну окей - я зараз піду там постріляю, окей ще прилетить по мені, ну поїм я зараз, ти перестав відчувати кайф від життя", - каже Юрій Горбаченко.

У свої 26 років Юрій практично не їсть, майже не спить.

Юрій Горбатенко

"Будь-який звук - ти прокидаєшся, будь-який спалах - ти прокидаєшся, якщо це не червоний колір, на червоний не реагується", - каже військовий.

В Ігоря Лютого через війну виникла агресивність, втрата апетиту, апатія, безсоння. Чоловік завжди похмурий і в очікуванні чогось поганого.

"А тут знаєте, твій світ просто спорожнів", - каже Ігор Лютий.

Ігор Лютий

Як в Україні лікують ПТСР

Ігор та Юрій не знайомі. Поранення чоловіки мають різні, служать в різних батальйонах. З різних міст. Та симптоми у них ідентичні. Посттравматичний стресовий розлад, це ще одна проблема, з якою стикнулись українці під час війни.

"Поранені душі, це те що непомітно для суспільства. Усе з ним візуально добре, а коли ця людина не спить, не їсть, перебуває постійно в страху, в тривозі, коли їй важко навіть прийняти ,щоб її обійняли близькі і тут працюють, психологи, психіатри, психотерапевти", - каже клінічний психолог Волинської обласної психіатричної лікарні №1 м. Луцька Ольга Сороколєт.

Ольга Сороколєт

10 мільйонам українцям вже необхідна психологічна допомога. Такими є дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. Найбільше люди страждають від стресу й тривожних розладів, та найближчим часом на передній план вийде посттравматичний стресовий розлад. І до цього треба бути готовим, вважають медики

"Цьогоріч НСЗУ законтрактовано 492 заклади. І відповідно ми закуповуємо послугу. Як реабілітацію амбулаторних умовах так і реабілітацію в стаціонарних умовах, і до прикладу в стаціонарних умовах відповідно цю послугу в тому числі реабілітуючи як фізичну травму, аналогічно в умовах є наявність лікаря психолога психотерапевта", - каже голова НСЗУ Наталія Гусак.

Не такий, не така, як колись, це те, що найчастіше доводиться чути людині, у якої діагностовано ПТСР. І найчастіше це чують від рідних. Проте рідні повинні дати хворому час та дбати про нього.

Багато залежить від готовності рідних хворого зрозуміти, що ПТРС лікується і повернення до звичного стану вимагатиме терпіння і наполегливості. І головне не соромитися вчасно звертатися по допомогу до фахівців. Бо це не про слабкість.

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Нагадаємо, російський танкіст виявився батьком бійця.

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