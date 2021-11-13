"Твоя мрія": на благодійний рахунок наскладали майже 2,5 млн гривень, долучайтесь

"Твоя мрія": на благодійний рахунок наскладали майже 2,5 млн гривень, долучайтесь

Усі ці кошти підуть на закупівлю обладнання для нового відділення акушерської кардіології Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Уже наскладали два мільйони 49 тисяч та 678 гривень. Така сума на благодійному рахунку у Всесвітній день доброти. І далі - більше і ближче до відмітки в три мільйони. Доброчинна справа "Твоя Мрія" отримала понад 9 тисяч внесків від небайдужчих українців.

Про це 13 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Новини України: доброчинна справа "Твоя Мрія" отримала понад 9 тисяч внесків від небайдужчих українців

Усі ці кошти підуть на закупівлю обладнання для нового відділення акушерської кардіології Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. На перший мільйон купили два новітні реанімаційні бокси для немовлят та вже передали їх до відділення. На другий мільйон - планують придбати CІПАП-апарат аби мами і новонароджені могли дихати на повні легені.

Нагадаємо, «Твій день» спільно з благодійним фондом «Крона» та компанією «Ніко Мегаполіс» запустили благодійну ініціативу «Твоя Мрія», головний благодійний подарунок якої – новенька італійська червона автівка зі скляним дахом! Шанс отримати машину можна, якщо допомогти тим, хто цього дуже потребує: мамам і немовлятам з вадами серця. Треба лише зробити благодійний внесок від 200 гривень і більше на сайті mriya.1plus1.ua . Збір коштів триватиме до 15 грудня включно. Переможця буде оголошено в прямому ефірі шоу «Твій день» на 1+1.

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