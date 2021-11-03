"Твоя мрія": обладнання, яке придбали завдяки пожертвам глядачів каналу "1+1", випробували новонароджені пацієнти

Перша пацієнтка, яку вдалося врятувати саме завдяки "Твоїй мрії" - дівчинка Аріана, якій усього 2 дні.

Завдяки благодійним пожертвам глядачів каналу "1+1" у рамках проєкту "Твоя мрія" придбали реанімаційні бокси для порятунку немовлят. За це кожен з учасників акції може отримати подарунок - новеньку автівку. Щасливчика оберуть згодом. А от унікальне обладнання вже випробували новонароджені пацієнти.

Про благодійність, яка творить дива - 2 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Завдяки новенькій італійській червоній автівці зі скляним дахом за 6 днів зібрали понад мільйон гривень для облаштування палат акушерської кардіології в столичному інституті Амосова. Саме сюди привезли німецькі лайфтерми. Їхнє завдання - постійно підтримувати однакову температуру. Це необхідно для виходжування малюків у перші дні.

Перша пацієнтка, яку вдалося врятувати саме завдяки "Твоїй мрії" - дівчинка Аріана, якій усього 2 дні. Вона народилася передчасно, але їй пощастило - проблем зі здоров'ям не має - запевняють лікарі. Навідміну від мами немовляти.

Вікторія має ваду серця. І хоча вона вже вшосте стала мамою, кожні пологи – ризик і для неї, і для дитини.

В інститут Амосова вперше жінка потрапила 3 роки тому. Саме тоді в неї виявили ваду серця.

Вагітність була ризиковою. Померти могла і жінка, і її немовля. Вікторії терміново зробили кесарів розтин в неділю.

Нині вона відновлюється після операції. І радіє, що лікарі врятували її дитину. А ще мріє про операцію на серці. Завдяки якій життя жінки перестане бути під загрозою.

"Страшно. Жити хочеться, дітей багато", - зізнається породілля.

Вагітних із серцево-судинними хворобами більшає - кажуть в Інституті. Оперувати їх лікарі готові, бракує лише обладнання для порятунку їхнього чада.

"Твоя мрія": завдяки благодійним пожертвам глядачів 1+1 купили реанімаційні бокси для порятунку немовлят

"Це є необхідним для нормального виходжування цих дітей. На рік ми десь близько трьох тисяч таких жінок обстежуємо. 150 з них були госпіталізовані, 93 - прооперовані на серці під час вагітності", - зазначив директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова Василь Лазоришинець.

Нагадаємо, «Твій день» спільно з благодійним фондом «Крона» та компанією «Ніко Мегаполіс» запустили благодійну ініціативу «Твоя Мрія», головний благодійний подарунок якої – новенька італійська червона автівка зі скляним дахом! Шанс отримати машину можна, якщо допомогти тим, хто цього дуже потребує: мамам і немовлятам з вадами серця. Треба лише зробити благодійний внесок від 200 гривень і більше на сайті mriya.1plus1.ua . Збір коштів триватиме до 15 грудня включно. Переможця буде оголошено в прямому ефірі шоу «Твій день» на 1+1.

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