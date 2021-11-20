"Твоя мрія": унікальна жінка, яка стала першою пацієнткою в Україні, що вижила після операції Сеннінга - народила дитину

"Твоя мрія": унікальна жінка, яка стала першою пацієнткою в Україні, що вижила після операції Сеннінга - народила дитину

Після реанімації Стефанію з Поліною переведуть у відділення акушерської кардіології. Благодійна справа "Твоя Мрія" за внески від учасників облаштовує це нове відділення.

Унікальна жінка, яка стала першою пацієнткою в Україні, що вижила після операції Сеннінга - народила дитину. Кесарів розтин робили під наглядом кардіохірургів. Вона повернутися до Інституту Амосова через 29 років після першої операції.

Про те, як почуває себе Стефанія та її маленька донечка - йдеться в сюжеті ТСН.

Зараз Стефанії - 29. При народженні у неї виявили ваду серця і в Одесі не було лікарів, які могли б допомогти. Тоді мама разом з бабусею поїхали в Інститут Амосова, де їй зробили складну операцію Сеннінга. Стефанія перша, хто вижив в Україні після неї. З виключеним серцем дівчинка провела 6 годин. Тоді їй було всього 5 місяців.

"Дитинка народилася з судинами, які були навхрест. Тобто неправильно відходили від шлуночків серця – і, звичайно, такі діти живуть місяць-два, потім помирають без операцій", - пояснює головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Сергій Сіромаха.

Днями ж Стефанія знову опинилася тут на операційному столі - їй зробили кесарів розтин - жінка стала мамою.

Пологи жінок з вадами серця мають обов’язково проходити під наглядом кардіохірургів - каже головний лікар.

"Було зниження тиску, було зниження пульсу і звичайно ця ситуація була досить екстремальна, але наркоз забезпечували найфаховіші наші спеціалісти. Звичайно, що вони витягли цю ситуацію. Дитинка народилася здоровою і не потребувала нашої спеціалізованої допомоги", - зазначив він.

Новини України: стала мамою перша пацієнтка Інституту Амосова, яка вижила після операції Сеннінга

Після реанімації Стефанію з Поліною переведуть у відділення акушерської кардіології. Благодійна справа "Твоя Мрія" за внески від учасників облаштовує це нове відділення. Для новонароджених там вже є два реанімаційні бокси - саме у ньому донька Стефанії нині. Їх, а також дві медичні тумби придбали за перший мільйон гривень. На другий мільйон придбали та передали в Інститут CІПАП-апарат та обладнання для операційної та реанімації. Нині вже зібрали два мійльони триста п’ятнадцять тисяч гривень. Всі охочі можуть зробити внесок від двохсот гривень на сайті mriya.1plus1.com та отримати шанс виграти головний подарунок - маленьку червону автівку. Благодійна справа триває до 15 грудня.

"Ця машина, червона італійська машина - це уособлення великого такого нашого українського серця, в яке ми робимо всі внесок. І найголовніше – ми робимо внесок не в чужі долі, чужі життя, серця, маленькі і великі, дорослі. Можливо в цій ситуації може опинитися хтось із глядачів. І точно буде розуміти і знати, що тут їх врятують", - наголошує ведучий "Сніданку" Руслан Сенічкін.

Нагадаємо, «Твій день» спільно з благодійним фондом «Крона» та компанією «Ніко Мегаполіс» запустили благодійну ініціативу «Твоя Мрія», головний благодійний подарунок якої – новенька італійська червона автівка зі скляним дахом! Шанс отримати машину можна, якщо допомогти тим, хто цього дуже потребує: мамам і немовлятам з вадами серця. Треба лише зробити благодійний внесок від 200 гривень і більше на сайті mriya.1plus1.ua . Збір коштів триватиме до 15 грудня включно. Переможця буде оголошено в прямому ефірі шоу «Твій день» на 1+1.

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