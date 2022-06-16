"Твоєї квартири уже немає": жінка з Житомира на власні очі бачила ракету, яка летіла просто в її дім

"Твоєї квартири уже немає": жінка з Житомира на власні очі бачила ракету, яка летіла просто в її дім

Житомирська міськрада переглянула рішення щодо виплат компенсації місцевим мешканцям, які втратили своє житло через обстріли та ракетні удари.

Раніше виплати житомиряни мали б отримували щомісяця на підставі договорів оренди житла. Тепер усю суму обіцяють виплатити одним платежем до кінця 2022-го року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Житомирянка Таїса Білоус лишилась без своїх квадратних метрів. Жінка побачила на власні очі те, що знищило її будинок у Житомирі і її коханого чоловіка, з яким прожили душа в душу. Та поки що вона, як і більшість потерпілих, намагається влаштувати своє життя самотужки.

У будинку, який знищила ворожа ракета, вона з родиною жила майже 30 років.

"Жили, знали, що пенсія скоро, треба облаштувати — і все прахом в один день. Залишилося пальто,шапка і кіт у мене", - бідкається Таїса Білоус.

Коли почався повномасштабний наступ Росії, разом з чоловіком і дочкою вона поїхала за місто. Кілька днів були всі разом. Однак її чоловік, 67-річний Володимир Григорович, мав повернутися в Житомир, на роботу.

"Звичайно, тут були сирени, були обстріли, було страшно, але чоловік колишній військовий. Хоч і пенсіонер, він ходив на роботу", - розповідає жінка.

Володимир Григорович за першої ж сирени ходив до бомбосховища по сусідству. Однак не того дня.

"Я кажу: "Володя, може, ти підеш у бомбосховище?". А він каже: "Нікуди я не піду, бо я просто там перемерзаю. Нічого з нами не станеться, ніхто нас не буде бомбити. Прекрасно всі знають, що тут житловий будинок", - пригадує той страшний день Таїса Білоус.

Також читайте На Донеччині ЗСУ виявили і знищили ДРГ російських окупантів - Генштаб

Це було 8 березня. Чоловік подзвонив, привітав усіх рідних жінок з 8 березня. Пообіцяв, що пізніше всі разом зустрінуться, і він віддасть подарунки. Вже за годину Таїса Степанівна вийшла на вулицю і побачила її.

"Щось незрозуміле летіло над хатою. Летіло в бік Житомира і світилося. Дочка зразу сказала: "Мам, дзвони швидко папі", - пригадує жінка.

Але Володимир Григорович вже не відповів. Жінки почали телефонувати сусідам.

"Дочка попросила , шоб сусідський хлопчик сходив подився, а він каже: "Твоєї квартири уже немає", - каже жінка.

Також читайте Житомирські десантники знищили бронетранспортер російських окупантів: відео

Як виявилося, під час авіаудару хлопець Женя, який повідомив родині страшну звістку, разом зі своїм батьком був у сусідній квартирі, яку також зачепило вибухом.

Загалом без житла залишилися 60 родин цього будинку. Незабаром його планують знести. Усі тутешні мешканці тепер живуть де-інде. Наприклад, Женя і пані Таїса - у своїх друзів, бо грошей немає навіть на те, аби орендувати житло. Сюди ж приходять – хіба згадати, яким їхнє життя було раніше. До того, як в памяті жінки назавжди закарбувалися вогні ракет, які летіли в її будинок і в її щасливе життя.

"Не вистачає фотографій. Наше минуле, наші молоді роки. Діти наші. Все там", - бідкається жінка.

Читайте також: