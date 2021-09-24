"Твоїй ме-ме нічого не треба, особливо ти": у Дніпрі вихователька дитячого садка знущалася з дитини

У дитячому садку кажуть, що з вихователем провели роз'яснювальну бесіду.
У Дніпрі вихователька одного з дитячих садків грубістю довела до сліз 4-річного хлопчика. А за словами мами малюка, до нього також застосовувався фізичний вплив. Аудіозапис інциденту мама дитини згодом виклала в соціальні мережі. Його зробив сам малюк, який записав на диктофон смарт-годинника, що відбувається в групі.
ТСН.ua розбирався, що сталося з хлопчиком і як коментують інцидент в дитячому садку.
"Закрили рота"
Інцидент стався ще в березні цього року в дитячому садку №298, розташованому в Чечелівському районі міста. На записі, який матуся опублікувала тільки зараз в коментарях до одного з постів Департаменту гумполітики Дніпровської міськради, чутно, як діти знаходяться в дуже шумному приміщенні, де поруч з ними не вибираючи виразів спілкуються вихователі. Власне, по відношенню до дітей жінки теж не соромляться вживати грубості.
- "Діти, як звуть українського письменника? Тарас Григорович? Шевченко. Все... закрили рота".
- "Не чіпайте, не підходьте до нього".
- "Головою постукай".
- "Твоїй ме-ме нічого не треба, особливо ти".
На записі також чутно, як дитина плаче. Очевидно після того, як до нього підходила вихователька і в грубій формі говорила перестати стукати по столу або встати зі свого місця. До слова, аудіодоріжка йде понад 10 хвилин і практично весь цей час хлопчик плаче.
"Дитина в саду почала упісюватися. Постійно були мокрі штани. Я його забрала додому на 10 днів. Дома з ним було все добре. Сам ходив на горшок. Не було істерик. Я тоді зрозуміла, що є якась проблема в саду. Я дала йому смарт-годинник з функцією диктофона. Все, що ви чули на записи, відбулося в перший день після того, як він побув вдома. Я прийшла його забирати, а мені вивели його в синцях", — розповідає ТСН.ua мама хлопчика Юлія.
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За її словами, спершу вона подумала, що син в садку оступився і впав. Однак згодом вона прослухала записи з диктофона.
"На ньому явно чутно два удари: під оком синець і на скулі. Його або штовхнули, або жбурнули. На наступний день в саду я запитала, що сталося. Мені сказали, що все було добре. На що я зазначила, що у мене є інша інформація", — додала Юлія.
Пізніше вже інша вихователька сказала, що дитина нібито вдарилася не на вулиці, а в групі. Власне, об що саме і звідки взагалі могла з'явитися травма — вихователька не сказала.
"Я пішла до завідуючої і підняла питання. Сказала їй, що це ненормально: залякувати дітей, принижувати їх і спілкуватися матом. Поставила їй запис з диктофона. Вона вислухала з опущеними очима. Про те, що та матюкається при дітях, підтвердила і інша вихователька", — зазначила мама хлопчика.
Що кажуть в дитячому садку
Коментувати інцидент не хочуть, посилаючись на нібито необхідність отримати дозвіл від департаменту гуманітарної політики Дніпра. Без нього працівники дитячого садка говорити відмовляються. Однак між справою вони все ж повідомили, що інцидент дійсно мав місце бути.
"Ми два роки з дитиною няньчилися. Він непоганий, але трохи виділяється. Але ні фізичного, ні психологічного насильства над ним не було", — заявила ТСН.ua завідувачка дитячого садка.
Відповідь департаменту гуманітарної політики
У коментарях до публікації в соцмережі згодом відповіла завідувач сектору дошкільної освіти відділу освітньої діяльності міськради Оксана Турчина.
“Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради в межах компетенції розглянуто звернення щодо ситуації, яка склалася в ЗДО 298, та надано письмову відповідь заявниці. Для розгляду звернення до управління освіти було запрошено для співбесіди директора ЗДО 298 та взято письмові пояснення з питань, порушених у зверненні”, — повідомила Оксана Турчина.
Вона також додала, що директору закладу начебто вказано на “необхідність посилення контролю за недопущенням стосовно вихованців будь-яких форм фізичного і психологічного насильства". Сама ж вихователька продовжує працювати в дитячому садку.
Нагадаємо, що у Дніпрі хлопчик пішов гуляти на майданчик з коштовностями мами. На вулиці він вручив прикрасі свому другові, якого тепер ніхто не може знайти.