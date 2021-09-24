"Твоїй ме-ме нічого не треба, особливо ти": у Дніпрі вихователька дитячого садка знущалася з дитини

"Твоїй ме-ме нічого не треба, особливо ти": у Дніпрі вихователька дитячого садка знущалася з дитини

У дитячому садку кажуть, що з вихователем провели роз'яснювальну бесіду.

У Дніпрі вихователька одного з дитячих садків грубістю довела до сліз 4-річного хлопчика. А за словами мами малюка, до нього також застосовувався фізичний вплив. Аудіозапис інциденту мама дитини згодом виклала в соціальні мережі. Його зробив сам малюк, який записав на диктофон смарт-годинника, що відбувається в групі.

ТСН.ua розбирався, що сталося з хлопчиком і як коментують інцидент в дитячому садку.

"Закрили рота"

Інцидент стався ще в березні цього року в дитячому садку №298, розташованому в Чечелівському районі міста. На записі, який матуся опублікувала тільки зараз в коментарях до одного з постів Департаменту гумполітики Дніпровської міськради, чутно, як діти знаходяться в дуже шумному приміщенні, де поруч з ними не вибираючи виразів спілкуються вихователі. Власне, по відношенню до дітей жінки теж не соромляться вживати грубості.

"Діти, як звуть українського письменника? Тарас Григорович? Шевченко. Все... закрили рота".

"Не чіпайте, не підходьте до нього".

"Головою постукай".

"Твоїй ме-ме нічого не треба, особливо ти".

На записі також чутно, як дитина плаче. Очевидно після того, як до нього підходила вихователька і в грубій формі говорила перестати стукати по столу або встати зі свого місця. До слова, аудіодоріжка йде понад 10 хвилин і практично весь цей час хлопчик плаче.

"Дитина в саду почала упісюватися. Постійно були мокрі штани. Я його забрала додому на 10 днів. Дома з ним було все добре. Сам ходив на горшок. Не було істерик. Я тоді зрозуміла, що є якась проблема в саду. Я дала йому смарт-годинник з функцією диктофона. Все, що ви чули на записи, відбулося в перший день після того, як він побув вдома. Я прийшла його забирати, а мені вивели його в синцях", — розповідає ТСН.ua мама хлопчика Юлія.

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За її словами, спершу вона подумала, що син в садку оступився і впав. Однак згодом вона прослухала записи з диктофона.

"На ньому явно чутно два удари: під оком синець і на скулі. Його або штовхнули, або жбурнули. На наступний день в саду я запитала, що сталося. Мені сказали, що все було добре. На що я зазначила, що у мене є інша інформація", — додала Юлія.

Пізніше вже інша вихователька сказала, що дитина нібито вдарилася не на вулиці, а в групі. Власне, об що саме і звідки взагалі могла з'явитися травма — вихователька не сказала.

"Я пішла до завідуючої і підняла питання. Сказала їй, що це ненормально: залякувати дітей, принижувати їх і спілкуватися матом. Поставила їй запис з диктофона. Вона вислухала з опущеними очима. Про те, що та матюкається при дітях, підтвердила і інша вихователька", — зазначила мама хлопчика.

Що кажуть в дитячому садку

Коментувати інцидент не хочуть, посилаючись на нібито необхідність отримати дозвіл від департаменту гуманітарної політики Дніпра. Без нього працівники дитячого садка говорити відмовляються. Однак між справою вони все ж повідомили, що інцидент дійсно мав місце бути.

"Ми два роки з дитиною няньчилися. Він непоганий, але трохи виділяється. Але ні фізичного, ні психологічного насильства над ним не було", — заявила ТСН.ua завідувачка дитячого садка.

Відповідь департаменту гуманітарної політики

У коментарях до публікації в соцмережі згодом відповіла завідувач сектору дошкільної освіти відділу освітньої діяльності міськради Оксана Турчина.

“Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради в межах компетенції розглянуто звернення щодо ситуації, яка склалася в ЗДО 298, та надано письмову відповідь заявниці. Для розгляду звернення до управління освіти було запрошено для співбесіди директора ЗДО 298 та взято письмові пояснення з питань, порушених у зверненні”, — повідомила Оксана Турчина.

Вона також додала, що директору закладу начебто вказано на “необхідність посилення контролю за недопущенням стосовно вихованців будь-яких форм фізичного і психологічного насильства". Сама ж вихователька продовжує працювати в дитячому садку.

Нагадаємо, що у Дніпрі хлопчик пішов гуляти на майданчик з коштовностями мами. На вулиці він вручив прикрасі свому другові, якого тепер ніхто не може знайти.

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