«Ти все одно будеш моєю»: на Вінничині новий скандал із підозрюваним вчителем

Заарештованого вінницького вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох учнів, перевіряють на причетність до ще одного злочину / © ТСН

Реклама

Історія вінницького колишнього вчителя Олексія Пономарьова, який підозрюється у жорстокому вбивстві двох учнів, цими днями отримала нове, не менш резонансне продовження.

На вихідних у село Копистирин, де мешкали нині покійні учні Владислав Бевз та Микола Білик, приїхала волонтерка та громадська діячка Галина Верещага та провела прямий ефір з матерями цих учнів. Під час цього стріму в етері було озвучено, що певний час тому начебто Олексій Пономарьов писав недвозначні повідомлення інтимного характеру одній з учениць, у якої не викладав жодного предмету.

Під час прямого етеру на подвір’я, де зібралось чимало мешканців села, було викликано поліцію з метою фіксації нововиявлених обставин. Як можна побачити на оприлюдненому Галиною Верещагою відео, на місце дійсно приїхали поліцейські для взяття пояснень.

Реклама

«Вчитель вимагав інтиму»

ТСН.ua розшукав маму дівчинки-підлітка, яка, своєю чергою, отримувала недвозначні повідомлення та поспілкувався із нею.

Вона уточнила, що її дитина дійсно поспілкувалася із поліцейськими, щоб надати пояснення.

«Я з дитиною була у поліцейському відділку, але я була як спостерігач, тому як дитині 14 років. Дитину опитували. До моєї доньки він (вчитель — Ред.) писав у телефонному режимі у липні цього року. Коли я про це все дізналася, то заборонила їй спілкуватись із ним. Вона тільки закриє аккаунт, а він створював нові. І знов починав писати. Ми мовчали, тому як він був на волі. Зараз вже можемо сказати і у нас є підтвердження. Він вимагав від доньки інтиму. Таке міг писати або чоловік із психічним розладом, або збоченець», — розповіла нам Тетяна Халуп’як, мати дівчини-підлітка.

На уточнювальне запитання про те, чи впевнена вона у тому, що інтимні повідомлення доньці писав саме вчитель Олексій Пономарьов, Тетяна Халуп’як відповіла так: «У нього сторінка була підписана якось інакше. 100%, що це був він. Сумнівів немає».

Реклама

Мати ще одної дівчини-підлітка, Альона Докуржанова, в коментарі для ТСН.ua розповідає наступне: «Коли моя донька навчалася у 9 класі, він їй не давав проходу. Потім він, вчитель, передав через п’ятикласника два своїх номери телефонів з проханням, щоб вона йому передзвонила. Хлопчику за таку послугу він заплатив 100 гривень. Згодом донька написала на цей номер телефона і задала питання: «Хто ви такий?». Прийшла відповідь: «Я ваш вчитель англійської мови. Давай спілкуватися». Донька відповіла, що не хоче та заблокувала його у Telegram. Потім він написав у Viber: «Без твоєї любові світ немилий, я тебе дочекаюсь. Коли тобі виповниться 16 років, ти все одно будеш моя». Донька розповіла про це мені, була дуже схвильованою».

Далі, за словами Альони Докуржанової, події розгорталися наступним чином: «Я пішла з’ясувати ситуацію до цього вчителя, сказала йому шукати ровісницю, а не чіплятися до моєї дитини, після чого він мені відповів, що більше такого не буде та вибачився. Після того він не чіплявся до моєї доньки, затих. Все це було взимку».

До цього Альона Докуржанова додала, що цими днями поліції було надано пояснення щодо всього цього.

Поліція перевіряє показання учениць

Офіційно у поліції Вінницької області нам підтвердили ці факти звернення.

Реклама

«Заяви зареєстровані у журналі обліку заяв та повідомлень, наразі проводиться перевірка, будуть встановлюватися можливі свідки та учасники, після чого будуть прийматися відповідні процесуальні рішення. Якщо будуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, то, відповідно, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Після проведення перевірки», — повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська.

Вбивство учнів у Шаргороді: що відомо

10 вересня вранці у місті Шаргород Вінницької області на одній з вулиць було вбито двох учнів-старшокласників. Один з них навчався у 10 класі, інший — в 11-му одного з місцевих ліцеїв. За даними Вінницької обласної прокуратури, напад на них скоїв їхній 23-річний колишній вчитель англійської мови.

За даними відкритих джерел, підліткам було завдано декілька ножових поранень в область шиї, хлопці померли на місці події. Нападник, за даними правоохоронців, з місця події втік, але згодом, того самого дня його затримали за декілька кілометрів від місця вбивства.

Затримання підозрюваного вчителя. Фото: Національна поліція України.

У разі доведення провини йому загрожує довічне ув’язнення. Станом на зараз Олексій Пономарьов перебуває під вартою — суд заарештував його на час проведення слідства.

Реклама

Своєю чергою, мати вчителя повідомила, що на її думку Олексій Пономарьов вбив учнів після того, як стало відомо про знущання групи учнів над його молодшим братом.

Матері вбитих учнів категорично заперечують те, що їхні сини знущалися з брата Пономарьова. Крім того, рідні вбитих повідомили у соцмережах, що з боку вчителя по відношенню до учнів спостерігалась агресія на території шкільного укриття.

Раніше повідомлялось про те, що мати вінницького вчителя вперше розповіла, чому син зарізав учнів.