Тягнибок знайшов Порошенку нову посаду: Він знає, як "з'їхати" з Мінських домовленостей

Він радить президенту Зеленському призначити Порошенка головою Тристоронньої контактної групи.
П'ятий президент та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко має знайомства, можливості як дипломат спілкуватися і говорити із західними партнерами.
Про це 3 лютого голова ВО “Свобода” Олег Тягнибок сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Я б порадив сьогодні президенту Зеленському знаєте що? Є війна, протистояння - Зеленський і Порошенко, як нанайські хлопчики, борються і переможця ніяк не можуть знайти. Я би порадив саме Порошенка призначити головою Тристоронньої контактної групи, тому що він добрі має знайомства, можливості як дипломат спілкуватися і говорити із західними партнерами", - зазначив він.
За словами Тягнибока, можливо, саме він, буде знати, як "з'їхати" з Мінських домовленостей.
Нагадаємо:
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що нібито хтось тисне на Київ. Він заявив, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, оскільки в їхній основі - прямий діалог між Україною і ОРДЛО.
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