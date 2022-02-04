Тягнибок знайшов Порошенку нову посаду: Він знає, як "з'їхати" з Мінських домовленостей

Тягнибок знайшов Порошенку нову посаду: Він знає, як "з'їхати" з Мінських домовленостей

Він радить президенту Зеленському призначити Порошенка головою Тристоронньої контактної групи.

П'ятий президент та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко має знайомства, можливості як дипломат спілкуватися і говорити із західними партнерами.

Про це 3 лютого голова ВО “Свобода” Олег Тягнибок сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Я б порадив сьогодні президенту Зеленському знаєте що? Є війна, протистояння - Зеленський і Порошенко, як нанайські хлопчики, борються і переможця ніяк не можуть знайти. Я би порадив саме Порошенка призначити головою Тристоронньої контактної групи, тому що він добрі має знайомства, можливості як дипломат спілкуватися і говорити із західними партнерами", - зазначив він.

За словами Тягнибока, можливо, саме він, буде знати, як "з'їхати" з Мінських домовленостей.

Тягнибок знайшов Порошенку нову посаду в Мінській групі перемовників

Нагадаємо:

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що нібито хтось тисне на Київ. Він заявив, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, оскільки в їхній основі - прямий діалог між Україною і ОРДЛО.

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