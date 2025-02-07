"Тягну жалюгідне існування": чому поранений військовий вийшов на Хрещатик просити грошей

У бригаді, де воював цей чоловік, відповіли, що він перебуває в черзі на виплату.

В соцмережах набуло резонансу відео, на якому зображено чоловіка у військовій формі з ампутованою кінцівкою, який стоїть на столичному Хрещатику з написом "Голодую" та просить перехожих допомогти йому.



Одному з блогерів цей чоловік розповів, що він є колишнім військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади.

"Я звільнений. У мене немає родини, оскільки останніх 9 років моєю сім’єю була армія. Я підірвався на міні в районі Кліщіївки, поїздив по шпиталям. В липні минулого року мене звільнили. Під час звільнення зі мною зобов’язані повністю розрахуватись. Частина цього не зроблена", — розповів чоловік блогеру.

На питання про те, чи прохає він допомоги, чоловік відповів, що йому треба за щось жити: "Держава не забезпечила мене житлом. Мене поставили на облік. Я — ВПО. Сказали, що протягом трьох років мені заплатять грошову компенсацію на покупку житла. Зараз я з адвокатом пишу скарги. Я орендую житло, лікую зуби, потрібні гроші".



Своєю чергою автор відео каже наступне: "Друзі, це — центр, Київ, Хрещатик. Це дуже сумно, що у нас так відбувається. Немає слів".



Як з’ясував ТСН.ua, чоловік у військовій формі — це Євген Ломський, який дійсно був військовослужбовцем 93-ї бригади. В коментарі для ТСН.ua він розповів, що до лав ЗСУ приєднався у 2015 році добровольцем, певний часу тому підірвався на міні, а зараз, як він висловився, "тягне жалюгідне існування".

Що відповіли у бригаді

В самій бригаді нам відповіли, що з ситуацією обізнані та розповіли деталі цієї історії.



В коментарі для ТСН.ua у 93-й бригаді відповіли, що бригада виконала перед цим військовослужбовцем всі зобов’язання і наразі він очікує виплати, тобто перебуває у черзі.



"Цей військовослужбовець отримав інвалідність у вересні", — розповіла нам речниця бригади Ірина Рибакова.



За її даними, після цього військовослужбовець з якихось причин не хотів йти на співпрацю з патронатною службою, яка допомагає усім пораненим з оформленням документів, а також відмовився від спілкування із побратимами, які хотіли приїхати та допомогти йому.

За даними бригади, в документах мала місце помилка, але терміни оформлення виплати по пораненню не були порушені.

"14 січня Київський міський ТЦК направив пакет документів по пану Ломському на отримання ним грошової допомоги у зв’язку з інвалідністю. Всі зобов’язання військової частини перед Ломським виконані. Пан Ломський стоїть в черзі на виплату", — повідомила нам голова патронатної служби Аліна Карнаухова.

Крім цього, у бригаді визнають, що оформлення такого забезпечення — бюрократично складна процедура і займає певний час.

"В цей період людина може опинитись в скрутному положенні. Патронатна служба та побратими дійсно хотіли допомогти", — розповіли нам в 93-й бригаді.

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