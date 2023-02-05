Тягнуть зброю навіть з Арктики: дедлайни від Путіна щодо наступу в огляді військового журналіста Андрія Цаплієнка

Якщо рашисти поставили перед собою задачу захопити весь Донбас - їм треба починати з Бахмута.

Чи вистачить сил росіянам повторити початок війни і навіщо їм Бахмут, про очевидні загрози і приховані змісти розповів знавець військових таємниць, журналіст ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко.

На відео 406-ї бригади, яке зняте з безпілотника, воїни накривають один раз, а за нею ще раз російську техніку. Цей запис незвичний тим, що це знищення російського зенітно-ракетного комплексу Тор-М2, яке росіяни пригнали аж із Арктики.

НАСТУП РОСІЇ НАБЛИЖАЄТЬСЯ?

Вже справді можна говорити про симптоми, бо ці ЗРК особливі - їх зробили для екстремальних умов, й призначені вони для захисту стратегічних об’єктів у Арктичному регіоні РФ, за полярним колом. Коштує система шалені 25 мільйонів доларів. Дорожче, ніж літак. В Росії їх усього - пару десятків.

Це означає дві речі. Перша - росіяни стягують сюди все, що мають, бо те що було - закінчилося. Друга – вони оголяють північ, а отже у жоден напад "підступного" НАТО в Кремлі не вірять. Тупа пропаганда стає ще очевиднішою, їхня проклята земля нікому не потрібна, а ось до спроби нового масованого наступу і захоплення українських територій вони справді готуються.

Вони вже стягують сюди найбільш боєздатні частини і свою найсучаснішу техніку. Ця ЗРК стала на озброєння лише в 20 році. Але і вона, як бачимо, добре горить. 406-та артилерійська бригада Військово-Морських сил, до речі, яка її обнулила, та сама, яка потопила «Нептуном» крейсер «Москва». Тут є і третя річ, яку демонструє це відео. Морські артилеристи відпрацювали високоточним снарядом М982 “Ескалібур”, який дали нам американці. Це все одно, що забит гол у ворота, що стоять на відстані 5 футбольних полів.

Нинішній фронт за рік наші військові скоротили понад двічі. Найгарячіші точки, вже кілька тижнів, Бахмут і Вугледар на Донеччині.

КРИТИЧНІ ТОЧКИ ФРОНТУ

Невелике заглиблення на карті означає: росіяни і далі намагаються оточити Бахмут. Вони перекрили трасу з півночі, схід вони теж повністю контролюють. Намагаються вийти через село Кліщіївка на трасу Бахмут - Костянтинівка. Тобто повторюють той сценарій, який застосували у Сєверодонецьку: обрізають всі основні шляхи постачання до міста і сподіваються, що наші звідти вийдуть. Бої йдуть вже у міській забудові: у південній, східній і північній частині міста.

Вони продовжують цю тактику, але поступово починають використовувати більше реактивних систем залпового вогню, ствольну артилерію, міномети. Це, можливо, говорить про те, що це справді артпідготовка перед великим наступом. Якщо тиждень тому росіяни були зосереджені саме на вуличних боях, то зараз - вони працюють більше над обрізанням шляхів постачання. Раніше серед полонених були "вагнерівці", зараз в полон потрапляють регулярні російські військові. В принципі, це може свідчити про те, з чого ми починали, Путін готує вирішальний наступ, стягує все, що має. Головне Управління Розвідки підтвердило, що є наказ Путіна - взяти не просто Бахмут, а взяти цілий Донбас. "Справді є інформація із кількох джерел, що після певних кадрових змін, особисто віддав наказ російський диктатор, окупувати український Донбас, вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. До кінця березня місяця і це таке собі останнє китайське попередження під Путіна, черговий дедлайн поставив", - розповів Андрій Юсов.

Бахмут захищають військові кількох українських бригад, а також прикордонники. "Тут на Бахмутському напрямку ситуація досить складна, противник зосередив великі сили, його не зупиняє навіть великі втрати. Дії противника свідчать, що він за будь-яку ціну намагається прорвати нашу оборону. Їхня тактика досить змінилась -перед штурмом проводиться артилерійський обстріл, після чого штурмовими групами 5-8 чоловіків противника намагаються захопити наші позиції. Відверто скаже, що ситуація досить складна, але ми тримаємось із усіх сил", - розповідає один із командирів захисників Бахмута.

Бахмут важливий, бо відкриває шлях на Костянтинівку, Дружківку і на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Тобто, якщо рашисти поставили перед собою задачу захопити весь Донбас - їм треба починати з Бахмута.

Українці поки успішно стримують ворога під Вугледаром. Тут в допомогу - сама земля, її рельєф. Вугледар розташований на панівних висотах, тому росіяни штурмують знизу, а це завжди більш програшна позиція. Вони сюди притягнули купу своїх резервів. Вугледар - для них не менш важливий, ніж Бахмут.

З одного боку - захоплення Вугледара дає можливість обрізати наше угруповання на Донеччині, а з іншого - виходити зі Сходу - на Запорізьку область і таким чином росіяни розширююь зону можливого основного удару. Українці змушені вгадувати його напрямок. Ситуація стабільно важка, але 72-га бригада, яка фактично рік не вилізає із зони бойових дій, Вугледар тримає.

ГВАРДІЯ НАСТУПУ

Зараз оголошено про формування штурмових бригад під назвою "Гвардія наступу", яких буде 8: в складі Нацгвардії 6, у Державній прикордонній службі одна, і одна - в Національній поліції. Це бригади з добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Штурм - це небезпека подвійна, але тим, хто відважиться, обіцяють постійні тренування і високоякісну підготовку, ніяких тилових завдань.

НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ

Нам вже пообіцяли дати зброю, про яку раніше казали "ні". Наші “Хаймарси” стріляють лише на 70 кілометрів, але американці оголосили про черговий пакет допомоги. В ньому - вже далекобійна зброя, яка, в теорії, може діставати об'єкти в Криму. Так звані бомби малого діаметру наземного запуску. Це буквально бомба-ракета. Комбінація авіаційної бомби та пристрою, який робить її схожою на високоточну крилату ракету. Вражає цілі на відстані до 150 кілометрів, тобто, може дістати ворога на його базах в Криму. Та, що цікавіше, може летіти не по прямій, зробити гачок і взагалі атакувати цілі з тилу. Україна має абсолютне право на самооборону на всій своїй території незаконно анексовані Росією, каже держдеп. Із мінусів нових поставок - час. Цю бомбу-ракету США не надасть зі своїх складів, а вкладає гроші у виробництво для нас, а це - тривалий процес. Але є купа прикладів зміни таймінгу і зміни позиції.

Нам казали "ні" рік тому, коли ми просили бронетехніку, а саме 50 бронемашин “Бредлі”, Сполучені Штати надають -109.

УБИВЦЯ ТАНКІВ

Машини можуть зупиняти танкові прориви в маневрі в разі наступу росіян. Бредлі - це не просто бойова машина піхоти, її називають вбивцею танків. На машині встановлена протитанкова система TOW з двома ракетами і ці БМП рухаються разом з танковим підрозділом, прикриваючи наші танки. Бредлі в Іраку знищили більше танків, ніж “Абрамси” і саме тих танків, які зараз наступають на нас.

Bradley називають і «легким танком», і «вбивцею танків». Потужний двигун в 600 кінських сил та продумана ходова дозволяють екіпажу машини ефективно прикривати «Абрамси», а змонтована на БМП протитанкова ракетна система не дає противнику шансів ефективно використовувати свої танки. Кожна БМП має сім ракет – дві на пусковій і п’ять в боєкомплекті. БМП Bradley буквально нашпигована озброєнням та електронікою. Гармата калібром 25 міліметрів має боєзапас в 900 снарядів, а ще є кулемет і дві з половиною тисячі набоїв до нього. Ну, й в шістьох бійців в десантному відділенні, у яких є своя зброя.

Корпус та башта «Бредлі» зварені з листів алюмінієвого сплаву із вмістом рідкоземельних металів, а зверху і з боків, як сендвіч, укладені додаткові бронелисти до 5 сантиметрів товщиною. Пробити таку броню з гранатомету складно. Зі стрілецької зброї - просто нереально.

Україна отримає Bradley в достатньо цікавій модифікації. Судячи з фотографій, які опублікувало Міністерство оборони Сполучених Штатів, до Києва, замість обіцяної M2A2, надійде версія з електронно-оптичною камерою у передній частині корпусу. Завдяки цій камері - механік-водій Bradley почуває себе безпечніше під час бою, аніж мехвод радянської БМП: змушений керувати машиною, крутячи головою над люком. Тобто, цього разу ми отримаємо більше, ніж просимо.

В разі наступу на росіян чекають кілька неприємних сюрпризів, до яких вони будуть неготові.

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