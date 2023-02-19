Тягнутимуть відновлену “Мрію” разом: стронґмени взялися за реабілітацію ветеранів

Федерація стронґмену України взялася за реабілітацію поранених на війні бійців, паланують проводити безкоштовні заняття спочатку у столиці, а згодом і по всій Україні, щоби бійці, які зараз реабілітовуються після поранень, і ті, які повернуться після перемоги, долучалися до спорту, йдеться в ТСН.

У Дмитра ампутована нога і купа шрамів від осколків по тілу, які отримав під Савур-Могилою, ще влітку 2014 , відтоді почалась його боротьба за повноцінне життя. Лиш через 4 роки він зміг оговтатись після травм. “Ще в одній комі лежав. Понад 28 операцій. Дуже багато крові влито в мене чужої, моєї майже не було. І завдяки зусиллям лікарів і українських і німецьких, я можу зараз ходити”, - каже ветеран Дмитро Краслянській.

Десантник Олександр на протезі трохи менше року, але каже, штучна нога не підводить. Сашко отримав поранення у Макарові, обороняючи Київ від наступу росіян. Вижив завдяки побратиму, який витяг його з-під вогню. “Так сталось, що прильот танчика і осколком мені відрізало ногу. "Дякуючи нашому командирові і нашій мінометній батареї, він викликав вогонь на себе. Наша мінометна батарея добре попрацювала, і орки отримали під хвіст”, - розповідає Олександр.

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Військова кар’єра Сашка і Дмитра закінчилась, але хлопці сподіваються – розпочнеться спортивна. “Є втрачені можливості, треба м’язи тренувати і набивати. Ветерани в оточенні побратимів тренуються під наглядом професійних тренерів. Ба більше – стронґменів”, - каже Саша.

Саме стонґмени свого часу тягнули «Мрію» і встановили національний рекорд - найбільший у світі транспортний літак зрушили аж на 4 метри. Хоч його і спалили росіяни на Київщині, Сергій Конюшок впевнений, історія цього великого птаха ще не закінчилась. “Мрія буде відбудована. Я сподіваюсь, що на презентації ми знову її потягнемо”, - каже президент Федерації стронґмену України Сергій Конюшок.

Поки у стронґмена є ще одна мрія – започаткувати регулярні реабілітаційні тренування для ветеранів війни, тому й зібрав у цьому залі бійців. Вже зараз ті, хто після поранень не мають змоги повернутись на фронт – потребують адаптації у суспільстві. “Ми говоримо про спорт, як адаптацію до громадського життя у суспільстві. Є явні ветерани – ампутанти. Але є люди, які зовні виглядають звично, а всередині є той або ПТСР, або біль, або проблеми з комунікацією в громаді”, - переконаний Сергій.

Це вже друге таке тренування для ветеранів війни, яке проводять стронґмени за підтримки столичної влади та ветеранських організації Києва. Поки охочих їх відвідувати десятки, але після перемоги це можуть бути тисячі, кажуть організатори. переконані, що до повернення бійців додому треба готуватись вже, аби кожен хто потребуватиме реабілітації чи то фізичну, чи то психологічну - її отримав.

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