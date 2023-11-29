Тяжкі бої під Соледаром: росіяни хочуть відбити стратегічне село, у ЗСУ розповіли про ситуацію

Російські окупанти постійно атакують село Васюківка Донецької області. Там наші військові відбили позиції у росіян. Ті ж намагаються повернути їх та відкинути лінію фронту від поки що окупованого Соледара. Село стратегічне, бо на шляху до траси на Бахмут.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлія Кирієнко.

ТСН побувала на лінії фронту під Соледаром. Тут вкрай небезпечно, адже окупанти обстрілюють позиції Сил оборони артилерією та "полюють" на авто дронами.

Знімальна група приїхала на ділянку, де працює українська артилерія. Тут йде бій на околицях Васюківки - невеликого села, звідки наші військові недавно відкинули ворога.

Позиції під Соледаром

"Йде спроба ворога штурмувати наші позиції. Із Соледару ворог намагається захопити населений пункт Васюківка і покращити свої позиції", - каже командир підрозділу Олег.

Військовий Олег

Під Соледаром після капітального ремонту воює САУ. Воїни кажуть, що тепер основне - це снаряди для неї. Військовий Андрій показує, який вигляд має відремонтована гармата. Це той самий командир, якого ТСН знімала ще рік тому на Бахмутському напрямку. Він розповідав нам, як на початку повномасштабного вторгнення обдурив росіян на блокпостах аби вибратись із окупованого рідного Мелітополя. Андрій їхав у рідну 30-у механізовану бригаду, в якій відслужив 12 років. І звільнився незавдовго до повномасштабного вторгнення.

САУ

Військові знищують не лише групу ворожої піхоти, а на на друзки розбивають їхню систему радіоелектронної боротьби, яка заважає нашим дронам працювати у небі. А значить контролювати дії окупантів

З кожним пострілом на обличчі Андрія зʼявляється посмішка. Він вірить, кожен вихід снаряду наближає його до рідного і поки окупованого міста. А зараз його гармата добре прикрила піхоту в бою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Біля Соледара гаряче! ЗСУ відбивають неспинні атаки росіян!

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по будівлі, де радились окупанти-чиновники.

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