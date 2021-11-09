Тяжкохвору 6-річну дівчинку з вадою серця гелікоптером доправили до Львова із Рівненщини: відео

Тяжкохвору 6-річну дівчинку з вадою серця гелікоптером доправили до Львова із Рівненщини: відео

Дитину евакуювали поліцейським гвинтокрилом.

Тяжкохвору 6-річну дівчинку терміново гелікоптером доправили до Львова із Рівненщини. Про це йдеться у випуску ТСН. Ранок.

Маленька пацієнтка з вродженою вадою серця була ушпиталена у Дубенській лікарні. Однак потребувала нагального дообстеження і операції. Тож і вирішили доправити дівчинку до Львівської лікарні швидкої допомоги гелікоптером.

Новини України: тяжкохвору 6-річну дівчинку терміново доправили у Львів гелікоптером

Поліцейським гвинтокрилом у супроводі медиків менш ніж за годину пацієнтка дісталася до шпиталю сусідньої області. Нині вона під пильним наглядом, її готують до операції.

Нагадаємо, гелікоптером до львівської лікарні доправили дитину із понівеченими в січкарні пальцями.

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