Тяжкохвору 6-річну дівчинку з вадою серця гелікоптером доправили до Львова із Рівненщини: відео

Дитину евакуювали поліцейським гвинтокрилом.
Тяжкохвору 6-річну дівчинку терміново гелікоптером доправили до Львова із Рівненщини. Про це йдеться у випуску ТСН. Ранок.
Маленька пацієнтка з вродженою вадою серця була ушпиталена у Дубенській лікарні. Однак потребувала нагального дообстеження і операції. Тож і вирішили доправити дівчинку до Львівської лікарні швидкої допомоги гелікоптером.
Поліцейським гвинтокрилом у супроводі медиків менш ніж за годину пацієнтка дісталася до шпиталю сусідньої області. Нині вона під пильним наглядом, її готують до операції.
Нагадаємо, гелікоптером до львівської лікарні доправили дитину із понівеченими в січкарні пальцями.